문화유산 관련 학술단체들, 종묘 앞 고층빌딩 개발 규탄 성명 낸다

문화유산 관련 학술단체 30여곳이 서울시가 유네스코 세계유산 종묘 맞은편인 세운4구역에 최고 높이 141.9m 건물이 들어설 수 있도록 규제를 완화한 것을 규탄하는 공동 성명서를 낸다.

한국고고학회 이성주 회장은 11일 “한국 역사와 문화유산 연구하는 24개 학회와 5개 협회들이 종묘 가치를 지켜내기 위한 연대를 결성했다”고 밝혔다.

국가유산청이 유네스코 세계유산인 종묘 인근 세운4구역 재개발 사업에 문제를 제기한 데 대해 이 일대 토지주들이 "국가유산청이 재개발을 불가능하게 한다면 부당한 행정 행위에 대한 책임을 물어 손해배상·직권남용 등 민형사상의 책임을 물을 것"이라며 반발했다. 사진은 11일 서울 종묘와 세운4구역 모습. 연합뉴스

이들은 12일 오후 2시 기자회견을 열고 긴급 성명서를 발표한다. 참여 단체들은 하루 앞서 배포한 공동 성명서에서 “고층 건물의 배치는 종묘의 가치와 존엄을 훼손하는 행위이며 우리의 삶에서 역사적 전통과 기억을 제거하고 문화적 자존심에 상처를 주는 결과를 낳을 것이기에 이 무분별한 개발행위에 적극 반대한다”며 “공개토론, 현장검증, 제도개선을 위한 공론의 장을 넓혀 갈 것”이라고 밝혔다.

또 “종묘 주변에 고층 건물을 배치해 경관을 훼손하지 말라는 유네스코 세계문화유산 위원회의 권고는 결코 쉽게 넘겨버릴 말이 아니다”라며 “문화유산 주변의 고도 상향을 결정할 떄 그것을 단순히 개발 이익과 관련된 문제로만 생각해서는 안 되며 사회 전체의 과제로 생각하고 신중하게 접근해야 한다”고 비판했다.

그러면서 서울시에 △종묘 인접 지역의 건물 층고 상향하는 규제 완화를 즉각 철회할 것 △관련 기관 및 전문가와 학술 단체의 자문과 평가를 거쳐 기준을 새로 마련할 것 △종묘 경관에 영향을 줄 수 있는 고층 건물 인허가를 전면 중단할 것 등을 요구했다.

성명에는 24개 학회(무형유산학회, 부산고고학회, 비교민속학회, 영남고고학회, 조선시대사학회, 중부고고학회, 한국건축역사학회, 한국고고학회, 한국고대사학회, 한국구석기학회, 한국대중고고학회, 한국도시사학회, 한국목간학회, 한국미술사학회, 한국사연구회, 한국상고사학회, 한국신석기학회, 한국역사교육학회, 한국역사연구회, 한국역사학회, 한국중세고고학회, 한국청동기학회, 호남고고학회, 호서고고학회)와 5개 협회(국가유산기능인협회, 국가유산수리기술자협회, 국가유산수리협회, 한국국가유산실측설계협회, 한국문화유산협회)가 참가하며, 12일까지 관련 학회 및 협회 4∼5곳이 추가 동참할 예정이다.