전국 대체로 맑지만 아침 쌀쌀…일교차 커 건강관리 유의 [오늘날씨]

기온이 뚝 떨어진 지난 10일 경기도 고양시에서 노란 단풍 아래 하얀 낮달이 떠 있다. 연합뉴스

수요일인 12일은 일부 지역의 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠다. 이날을 포함해 당분간 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

오전 5시 기준 기온은 서울 6.3도, 인천 7.5도, 수원 3.7도, 춘천 0.6도, 강릉 7.2도, 청주 4.8도, 대전 3.4도, 전주 3.5도, 광주 6.0도, 제주 13.9도, 대구 3.0도, 부산 11.7도, 울산 8.0도, 창원 7.5도 등이다.

낮 최고기온은 서울 16도, 인천 15도, 수원 16도, 춘천 15도, 강릉 18도, 청주 17도, 대전 17도, 전주 17도, 광주 18도, 대구 18도, 부산 20도, 제주 19도 등으로 예상된다.

전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 흐리고 가끔 구름이 많겠다.

당분간 전국 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠고, 오늘부터 모레까지 중부 내륙·산지와 남부지방 높은 산지, 강원 내륙·산지 등을 중심으로 얼음이 어는 곳도 있겠으니, 농작물 관리에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m 내외로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5~2.0m, 남해 0.5~2.5m로 예상된다.