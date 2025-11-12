“새로운 기부라고 생각” 서울대병원에 1비트코인 기부한 70대…가격 보니

서울대병원에 누적 10억 기부

적십자 등에도 후원

지난 10일 서울대병원에 1비트코인을 기부한 김거석 씨(사진 왼쪽)와 김영태 서울대병원장이 기념사진을 촬영하고 있다. 서울대병원 제공

평소 가상자산과 인공지능(AI) 등 미래 기술 투자 분야에 깊은 관심을 가져온 70대 개인투자자가 1비트코인을 서울대병원에 발전기금으로 기부했다.

12일 서울대병원에 따르면 70대 김거석씨는 지난 10일 비트코인 1개를 병원에 기부했다. 이전에도 서울대병원에 병원발전기금 8억원과 저소득층 환자지원기금 1억원을 후원한 바 있는 그의 누적 기부액은 이번 비트코인 1개를 더해 10억원을 넘기게 됐다.

김씨가 기부한 비트코인 1개의 시세는 1억5700만원에 이른다. 그는 지난 8월 대한적십자사와 사랑의열매에도 각각 1비트코인을 기부한 바 있다.

김씨는 서울대병원에서 열린 전달식에서 “비트코인은 시대의 흐름에 맞는 새로운 기부 도구라고 생각한다”며 “이번 기부가 새로운 형태의 나눔 문화를 확산시키는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 이런 형태의 지속적인 나눔을 이어가고 싶다”고 말했다.

서울대병원이 접수한 첫 디지털자산 형태의 기부인데, 병원은 정부의 비영리법인 가상자산 현금화 가이드라인에 따라 이번 기부금을 현금화해 병원발전기금으로 사용할 예정이다.

또 이번 사례를 계기로 디지털자산 기부를 안정적으로 접수할 수 있는 내부 절차를 정비하고, 기부금이 교육·연구·진료 및 공공보건의료사업 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있도록 운영 체계를 마련할 계획이라고 밝혔다.