상주 배수펌프 공사장서 끼임 사고…1명 사망

경북 상주의 배수펌프 공사장에서 작업자가 끼임 사고로 숨지는 일이 발생했다.
12일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오전 11시38분쯤 상주시 함창읍의 배수펌프 공사 현장에서 60대 남성 작업자 A씨가 고소작업차량의 고정 장치를 펼치는 과정에서 장치와 벽 사이에 머리와 다리가 끼였다.
사고 직후 A씨는 응급 처치를 받고 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 당국은 작업 중지 명령을 내린 가운데 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
경북 상주의 배수펌프 공사장에서 작업자가 끼임 사고로 숨지는 일이 발생했다.
12일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오전 11시38분쯤 상주시 함창읍의 배수펌프 공사 현장에서 60대 남성 작업자 A씨가 고소작업차량의 고정 장치를 펼치는 과정에서 장치와 벽 사이에 머리와 다리가 끼였다.
사고 직후 A씨는 응급 처치를 받고 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 당국은 작업 중지 명령을 내린 가운데 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지