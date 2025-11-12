세계일보
상주 배수펌프 공사장서 끼임 사고…1명 사망

입력 : 2025-11-12 09:09:41
수정 : 2025-11-12 09:09:40
상주=배소영 기자 soso@segye.com
경북 상주의 배수펌프 공사장에서 작업자가 끼임 사고로 숨지는 일이 발생했다.

 

사진=연합뉴스

12일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오전 11시38분쯤 상주시 함창읍의 배수펌프 공사 현장에서 60대 남성 작업자 A씨가 고소작업차량의 고정 장치를 펼치는 과정에서 장치와 벽 사이에 머리와 다리가 끼였다.

 

사고 직후 A씨는 응급 처치를 받고 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 당국은 작업 중지 명령을 내린 가운데 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

배소영 기자

