[속보] 내란특검, 황교안 전 총리 자택서 체포…‘내란 선전·선동’

특검 “사무실서 추후 조사 예정”

SNS서 내란 지지 게시글 올려

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 특별검사팀(특별검사 조은석)이 황교안 전 국무총리를 12일 오전 자택에서 체포했다.

12일 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 특별검사팀이 서울 용산구 이태원동 황교안 전 국무총리 자택 앞에서 내란 선전·선동 혐의를 받는 황 전 총리에 대한 체포영장 집행했다. 뉴시스

이날 법조계에 따르면 특검팀은 황 전 총리의 내란 선전·선동 혐의와 관련해 서울 용산구 이태원동에 있는 자택에 진입해 황 전 총리를 체포했고 압수수색 영장도 집행 중이다.

이날 뉴스1 보도에 따르면 특검 관계자는 “(황 전 총리에 대한) 체포영장 집행은 완료됐다”며 “다만 사무실로 데려와서 조사해야 하는 절차가 남았다”고 밝혔다.

특검팀은 황 전 총리가 지난해 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당일 페이스북에 계엄을 지지하는 게시물을 올려 내란 선전·선동에 가담했다는 의혹을 수사 중이다.

앞서 특검팀은 황 전 총리에게 조사를 위해 세 차례 출석 요구를 했으나 불응한 것으로 파악됐다.

통상 수사기관은 피의자가 정당한 사유 없이 출석 요구에 세 차례 정도 응하지 않으면 체포 등 강제적 수단을 검토한다.

황 전 총리는 작년 12월 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “비상계엄령이 선포됐다. 지금은 나라의 혼란을 막는 것이 최우선”이라며 “나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다”는 내용을 적었다.

이어 그는 “부정선거 세력도 이번에 반드시 발본색원해야 한다”며 “강력히 대처하시라. 강력히 수사하시라. 모든 비상조치를 취하시라. 국민의힘은 대통령과 함께 가시라”고도 했다.

황 전 총리는 또 다른 게시물에서 “우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라”고 주장했다.

이와 관련해 인터넷매체 서울의소리는 지난해 12월 황 전 대표 등을 내란 선전·선동 혐의로 경찰에 고발했고, 사건은 특검팀으로 이첩됐다.

내란 특검법에 따르면 특검은 12·3 비상계엄과 관련해 비상계엄 선포 건의 및 구금시설을 마련하거나 내란 목적의 살인, 예비, 음모 및 내란을 선동, 선전했다는 범죄 혐의 사건을 수사할 수 있다.

특검팀은 고발장을 검토한 뒤 황 전 총리가 게시물을 올린 경위 등에 대한 규명이 필요하다고 보고 지난달 27일 압수수색에 착수하며 본격적인 수사에 나섰다.

그러나 황 전 총리가 자택 문을 걸어 잠근 채 압수수색을 거부하면서 영장을 집행하지 못했다.

특검팀은 지난달 31일에도 재차 압수수색 시도에 나섰지만 황 전 총리가 거부해 불발됐다.