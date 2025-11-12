金총리 "밤낮 없는 응급의료진 제일 고생…머리 맞대 방법 찾자"

고대 안암병원서 간담회…"최선 다했는데 '뺑뺑이' 얘기에 억울할 수도"

김민석 국무총리는 12일 오전 서울의 권역응급의료센터를 찾아 이른바 '응급실 뺑뺑이' 문제를 해결할 방법을 의료계와 함께 찾겠다고 밝혔다.



김 총리는 이날 성북구 고려대 안암병원을 방문해 한승범 병원장, 김수진 권역응급의료센터장을 비롯한 병원 관계자들과 간담회를 열었다.

김민석 국무총리가 12일 오전 서울 성북구 고려대학교 안암병원을 찾아 권역응급의료센터 현장점검을 하고 있다. 뉴시스

김 총리는 "밤낮 없이 새벽까지 제일 고생하는 게 응급 의료진"이라며 "코로나 때부터 시작해 작년의 정치·사회적인 어려움까지 우리 모두 겪어왔다. 몇 년간 (응급 의료가) 어려움 위에 서 있다"고 진단했다.



이어 "마음이 급해서 응급 의료를 찾는 경우에는 뺑뺑이를 당한다고 느낄 수 있지만, 의료진 입장에선 최선을 다해서 중환자를 돌보고 있는데 그 단어를 듣는 것 자체가 억울할 수 있겠다는 생각이 든다"며 공감을 표했다.



김 센터장은 "응급 의료는 한정된 자원을 효율적으로 쓰는 게 필요하다"며 "모든 환자가 24시간 작은 문제라도 어느 병원이든 갈 수 있는 게 중요한지, 중증 응급환자가 적절한 병원에서 우선순위로 최선의 치료를 받는 게 중요한지 얘기가 돼야 한다"고 말했다.



김 총리는 "너무 꼭 응급실에 올 일이 없는데도 오는 현실이 있는 것도 사실"이라며 "(중증 환자가) 응급실이 꽉 차서 못 들어가는 상황을 시스템으로 어떻게 해결할지에 관한 고민이 있다"고 답했다.



그는 "정부도 함께 머리를 맞대고 의료계와 의논해 방향을 찾아야겠다"며 "국민 참여 의료혁신위원회를 구성해 논의하게 되니까, 차제에 이 문제를 더 의논할 수 있으면 좋겠다"고 했다.

<연합>