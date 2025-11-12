김종서·이세준 연말 기부 콘서트 ‘보람있는 콘서트’ 개최

‘록의 전설’ 김종서와 ‘감성 발라드의 아이콘’ 유리상자 이세준이 연말을 맞아 기부 콘서트를 연다.

27일 오후 2시와 6시 총 2회 서울 구로구 엘컨벤션에서 열리는 ‘보람있는 콘서트’는 매년 겨울마다 연탄 배달 봉사를 해 온 이세준이 연탄 봉사 10년을 맞아 준비한 무대다.

절친 김종서가 이세준의 뜻깊은 마음에 함께 하기로 했다.

이번 공연은 무료로 진행된다.

참석 관객 1인당 1만원의 기부금이 적립돼 ‘보람있는 콘서트’ 이름으로 기부하게 된다.

관객들은 무료로 공연을 즐기고 주최측이 관객수만큼 기부하는 방식이다.

관객들은 자연스럽게 나눔에 동참할 수 있도록 기획했다.

적립된 기부금은 전액 연탄 구입 및 소외계층 지원 사업에 사용될 예정이다.

‘보람있는 콘서트’ 관계자는 “두 아티스트가 겨울이 시작되기 전, 자칫 소외될 수 있는 환경에 놓인 이웃들을 위해 마련한 자리”라며 “많은 분이 오셔서 음악으로 힐링하고 소중한 나눔에도 동참해 주시길 바란다”고 전했다.

‘보람있는 콘서트’는 홈페이지를 통해 선착순으로 예약이 가능하다.