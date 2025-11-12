경북 다자녀 농어가에 농어촌진흥기금 이자 최대 0.5% 인하

경북도는 다자녀 농어가의 경제적 부담을 줄이고 안정적인 농어촌 정착을 지원하고자 ‘다자녀 농어가 농어촌진흥기금 이자 감면’을 추진한다고 12일 밝혔다.

농어촌진흥기금 상환 대상자 중 미성년 자녀를 포함해 두 자녀 이상을 양육 중인 농어가는 기존 1% 금리보다 더 낮은 우대 금리를 적용받는다. 두 자녀는 0.7%, 세 자녀 이상은 0.5%의 금리가 적용돼 최대 0.5%의 이자 인하 혜택을 받을 수 있다.

신청은 20일까지 가능하다. 해당 농어가는 주소지 또는 사업장 소재지 읍면동이나 시군 관련 부서를 방문해 신청서를 제출하면 된다.

도는 이달 말까지 시군별 다자녀 농어가 명단을 확정하고 농어가가 이자 1%를 선납하면 12월 말 농·수협을 통해 다자녀 우대금리에 해당하는 차액을 일괄 환급한다는 계획을 세웠다.

김병기 도 농업대전환과장은 “이자 인하 조치가 다자녀 농어가의 가계 부담을 덜고 자녀 양육과 농업 경영을 병행하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 농어촌진흥기금을 활용해 도내 농어촌의 안정적인 성장과 모두가 행복한 농어촌 실현을 위해 노력하겠다”고 말했다.