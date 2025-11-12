국민 5명 중 1명 ‘유산 사회에 기부’…역대 최저 수준

‘유산을 사회에 기부하겠다’는 비중이 국민 5명 중 1명 수준에 그치며 통계 작성 이래 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

12일 국가데이터처의 ‘2025년 사회조사 결과’에 따르면 ‘향후 여건이 허락된다면 유산의 일부를 사회에 기부할 의사가 있느냐’는 문항에 ‘있다’고 응답한 비중은 22.2%로 집계됐다. 2년 전 조사(23.2%)보다 1.0%포인트 떨어지며 2011년 관련 통계 작성 이래 가장 낮았다.

유산 기부 의사 ‘있음’ 비중은 2015년 34.5%였지만 2019년 26.7%로 줄었고 2년·4년 주기 조사마다 감소하고 있다. 미래 불확실성 증가와 노후 불안, 사회 신뢰도 하락 등이 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다.

유산 기부 의사는 10대(13∼19세)에서 29.0%로 가장 높았고 60세 이상에서는 15.5%로 가장 낮았다. 20대는 25.7%, 30대는 21.2%, 40대는 25.5%, 50대는 26.3%로 각각 조사됐다.

유산 기부 의사가 없다는 응답자는 전체의 77.8%를 차지했다.

지금 현재 기부 의사는 최근 들어 높아지고 있지만 10년 전과 비교하면 여전히 낮다. 향후 1년 이내 기부 의사를 묻는 문항에 ‘있다’고 응답한 비율은 39.6%로 나타났다. 2021년(37.2%)에서 2023년(38.8%) 늘어난 데 이어 증가세가 유지됐다. 다만 2015년(45.2%)에 비해서는 5.6%포인트 낮다.

향후 1년 이내 기부 의사가 있는 응답자 가운데 향후 기부하고 싶은 분야는 사회복지·자선(39.4%), 재난·재해 피해복구·지원(36.8%)이 압도적으로 많았다. 이어 해외구호(6.1%), 환경보호(5.9%), 교육·의료(5.6%) 순이었다.

전체 10명 중 6명꼴로는 기부 의사가 없는 것으로 조사됐다.

지난 1년 동안 기부 경험이 있는 비중은 26.1%로 집계됐다. 기부 경험 ‘있음’ 비중은 2015년 29.9%에서 2017년(26.7%), 2019년(25.6%), 2021년(21.6%)까지 줄다가 2023년(23.7%) 다시 늘어나 올해까지 증가세다.

기부 경험이 있는 사람들이 기부한 이유는 남을 돕는 것이 행복해서(28.7%)가 가장 많고, 그다음은 사회참여 또는 사회문제에 관심이 있어서(22.6%), 종교적 신념을 실천하기 위해서(18.2%) 순으로 뒤를 이었다.