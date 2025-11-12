‘워터밤 여신’ 권은비와 배우 김민주가 파바에…브랜드 모델 발탁

파리바게뜨가 크리스마스와 연말을 앞두고 가수 권은비와 배우 김민주를 새로운 브랜드 모델로 발탁했다고 12일 밝혔다. 파리바게뜨 제공

파리바게뜨가 크리스마스와 연말을 앞두고 가수 권은비와 배우 김민주를 새로운 브랜드 모델로 발탁했다고 12일 밝혔다.

밝고 사랑스러운 이미지를 가진 권은비와 김민주는 홀리데이 캠페인을 시작으로 파리바게뜨와 다양한 활동을 함께하며 따뜻한 감성과 행복한 연말 분위기를 소비자들에게 전할 계획이다.

두 사람은 오디션 프로그램 ‘프로듀스 48’을 통해 결성된 프로젝트 그룹 ‘IZ·ONE(아이즈원)’에서 함께 활동한 인연으로 실제로도 절친 관계로 알려져 있다. 이번 캠페인에서도 두 사람의 자연스럽고 발랄한 케미스트리가 어우러져 특별한 시너지를 선사할 것으로 기대된다.

파리바게뜨 관계자는 “두 모델이 전하는 자연스러운 케미와 생기 넘치는 매력이 올겨울 소비자들에게 따뜻한 설렘을 전할 계획”이라며 “홀리데이 시즌동안 즐겁고 감성적인 브랜드 경험을 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

권은비는 3년 연속 국내 최대 워터뮤직 페스티벌 ‘워터밤’ 무대에 오르며 가수로서 입지를 굳혔으며, 김민주는 영화 ‘청설’, 드라마 ‘언더커버 하이스쿨’ 등을 통해 배우로서 활발한 활동을 이어가고 있다.