한국파파존스, ‘2025 문화예술후원 우수기관’ 선정…문화예술계 성장 지원

한국파파존스가 ‘2025 문화예술후원 매개단체 및 우수기관 인증제도’에서 문화예술후원 우수기관 인증을 받았다.

문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술위원회가 주관하는 문화예술후원 매개단체 및 우수기관 인증제도는 민간의 문화예술후원 활성화와 후원 역량 강화를 목표로 문화예술 분야 후원활동을 모범적으로 수행한 단체와 기관을 인증하는 제도로 2015년 시작됐다.

지난 11일 서울 중구 웨스틴조선서울에서 열린 수여식에서 한국파파존스는 장기적이고 체계적인 사회공헌활동을 통해 기업의 사회적 책임을 실천하며, 문화예술계의 성장을 도와온 공적을 인정받아 문화예술후원 우수기관으로 선정됐다.

한국파파존스 서창우 회장은 국립현대미술관 발전을 지원하는 현대미술관회 회장이자 예술의전당 후원회 이사로서 문화예술 진흥과 저변 확대에 앞장선다. 14년 연속 자라섬재즈페스티벌 공식 후원 등 경영층의 관심과 의지를 기반으로 문화예술 후원 규모를 점차 확대하고 있다.

한국파파존스 관계자는 “파파존스의 지원은 고객과 함께 소통하며 기업의 사회적 책임을 실천하는 의미 있는 활동”이라며 “문화예술계와 지역사회 성장에 기여할 수 있는 지속가능한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.