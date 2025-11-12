현대차 지성원 전무, 디자인공로 부문 ‘대통령상 표창’ 수상

현대자동차 지성원 전무. 사진=현대자동차 제공

현대자동차 지성원 전무가 제27회 대한민국디자인대상에서 대통령 표창을 받았다.

현대자동차는 12일(수) 서울 강남구에 위치한 코엑스 그랜드컨퍼런스룸에서 열린 제27회 대한민국디자인대상 시상식에서 브랜드마케팅본부장 지성원 전무가 디자인공로 부문 대통령 표창을 수상했다고 밝혔다.

산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 대한민국디자인대상은 차별화된 디자인 경영을 통해 대한민국의 디자인산업 경쟁력을 제고하고, 디자인 개발·관리·육성으로 국가경제발전에 기여한 우수기업, 지자체, 유공자 등에 대하여 수여하는 정부 포상이다.

심사위원단은 지성원 전무가 현대차 글로벌 마케팅 수장으로서 브랜드 디자인 경영 조직을 이끌며, 글로벌 시장에서 현대차와 K 브랜드의 이미지 격상에 기여한 공로를 높이 평가해 이번 상을 수여하게 됐다고 밝혔다.

특히 이번 수상은 지난 10년간 ‘Progress for Humanity(인류를 향한 진보)’라는 브랜드 비전을 바탕으로 이어져온 현대차의 브랜드 경영 철학과 노력이 그 가치를 인정받은 결과라는 평가를 받고 있다.

지성원 전무는 “이번 수상은 개인의 수상이 아닌 현대차 글로벌 브랜드 경영의 성과로 생각하며, 앞으로도 고객 중심의 브랜드 스토리를 더욱 창의적으로 전달해 나가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한국디자인진흥원 관계자는 “지성원 전무는 한국의 대표 브랜드 중 하나인 현대차에서 그간 기업과 국가 브랜드 경쟁력 향상을 위해 노력하며 한국 디자인산업 발전에 기여해왔다”며 “이번 표창을 통해 이러한 노력을 격려하고 앞으로도 K브랜드가 전 세계 고객에게 더욱 사랑받는 브랜드가 되기를 기대한다”고 말했다.