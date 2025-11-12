‘21세’ 장원영, 137억 한남동 고급빌라 ‘전액 현금’ 매입…김태희도 살던 집

올해 3월 매입…소유권 등기 이전 마쳐

그룹 아이브 멤버 장원영이 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 내 고급빌라를 전액 현금으로 매입한 사실이 알려져 화제를 모으고 있다.

12일 부동산 업계와 대법원 등기소에 따르면, 장원영은 올해 3월 한남동 루시드하우스 전용 244㎡(약 74평) 1세대를 137억원에 매입했으며, 지난달 소유권 이전 등기를 완료했다.

그룹 아이브 장원영. 세계일보 자료사진

등기부등본 상 별도의 근저당권이 설정돼 있지 않은 점을 고려하면, 대출 없이 전액 현금으로 거래한 것으로 추정된다. 매도인은 DL그룹 2세 이지용 전 대림통상 대표인 것으로 전해졌다.

장원영의 소속사 스타쉽엔터테인먼트 측은 “해당 건은 개인적인 사안이라 확인하기가 어렵다”면서 “다만, 가족이 함께 거주할 목적인 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

루시드하우스는 범 DL그룹 3세 이해성 대표가 설립한 대림D&I의 첫 번째 고급 주거 프로젝트로, 유엔빌리지 내에서도 최고급 빌라로 손꼽힌다. 두 동, 총 15세대만으로 구성돼 희소성이 높으며, 한강과 남산을 조망할 수 있다. 24시간 보안 시스템과 세대별 전용 엘리베이터를 갖춰 사생활 보호에도 뛰어난 것으로 평가된다. 특히 배우 김태희가 가수 겸 배우 비와 결혼 전 거주했던 곳으로도 잘 알려져 있다.

한편, 2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 Mnet ‘프로듀스 48’에서 1위를 차지하며 아이즈원으로 데뷔했다. 이후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 ‘러브 다이브’, ‘아이엠’ 등 다수의 히트곡을 발표하며 활발히 활동 중이다. 화장품, 패션, 은행, 음료수, 샴푸, 피자 등 20여개 브랜드의 광고 모델로도 활약하며 ‘CF 퀸’으로 자리 잡았다.

장원영이 속한 아이브는 최근 미니 4집 ‘아이브 시크릿’ 활동을 성공적으로 마무리했으며, 두 번째 월드 투어 ‘SHOW WHAT I AM’을 통해 아시아, 유럽, 아메리카 등지를 순회하며 글로벌 팬들과 만나고 있다.