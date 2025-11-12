대구보건대학, 美 업스테이트 메디컬대학 방문…업무협약 체결

대구보건대학교는 지난 2~10일 미국 뉴욕의 업스테이트 메디컬대학교와 협력 의료기관을 방문해 ‘선진 물리치료 전공역량 강화 프로그램’을 운영했다고 12일 밝혔다.

이 프로그램은 글로컬대학30 프로젝트의 일환으로, 미국 물리치료 교육 현장과 임상 환경을 직접 체험하기 위해 한달빛글로컬보건연합대학(대구·광주·대전보건대) 물리치료학과 교수진과 보건전문기술대학원생이 함께 참가했다.

미국 업스테이트 메디컬대를 찾은 물리치료학과 교수진과 학생들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

참가단은 업스테이트 메디컬대의 해부학 실습실, 시뮬레이션룸, 뇌자극 및 모션분석실 등 주요 교육시설을 견학하고, 여성 건강 등 특화 분야 강의를 수강했다. 또 입원 재활센터와 지역사회 기반 외래클리닉을 방문해 미국의 환자 중심 치료체계와 최신 연구 적용 사례를 직접 살펴봤다.

이번 방문에서 대구보건대학과 업스테이트 메디컬대는 교수·학생 파견 프로그램 운영, 학과 다양화를 통한 교육역량 강화 등을 골자로 한 업무협약(MOU)을 체결하고, 양교 간 지속 가능한 교류와 협력체계를 구축하기로 했다.

김영준 경영본부장(유아교육학과 교수)은 “이번 연수를 통해 한달빛글로컬보건연합대학은 미국의 실무 중심 교육 시스템을 직접 체험하고 교육 혁신의 방향을 구체화했다”며 “앞으로 학생과 교원에게 더 많은 국제 교류 기회를 제공해 협력 기반을 다지고, 현장 중심의 글로벌 보건교육 체계 확립에 최선을 다하겠다”고 말했다.