봉화 양수발전소, 기재부 예비타당성조사 대상 사업 선정

경북 봉화 양수발전소 건설사업이 기획재정부의 예비 타당성 조사 대상 사업으로 최종 선정됐다.

12일 경북도에 따르면 봉화 양수발전소는 예타 대상 사업으로 선정됨에 따라 기재부는 한국개발연구원(KDI)의 예비 타당성 조사를 거쳐 사업 추진 여부를 결정한다.

봉화 양수발전소 조감도. 봉화군 제공

도는 안정적인 전력 수급을 위한 핵심 인프라로 중요성을 고려해 예타 조사를 반드시 통과시킨다는 계획이다. 봉화 양수발전소 사업은 2023년 말 영양 양수발전소 사업과 함께 정부 공모에 선정됐다. 앞서 영양 양수발전소 사업은 지난 7월 예비타당성조사 대상 사업에 선정돼 현재 조사가 진행 중이다.

도는 양수발전소 건설 추진을 위해 영양군·한국수력원자력, 봉화군·한국중부발전과 함께 예비타당성조사 대상 사업 선정을 위해 노력해왔다. 영양군 일월면 용화리 일원에 1GW(250㎿급 4기), 봉화군 소천면 두음리·남회룡리 일원에 500㎿(250㎿급 2기) 양수발전소를 2036년까지 준공하는 것을 목표로 사업을 추진하고 있다.

영양과 봉화 양수발전소가 갖춰지면 발전소주변지역 지원에 관한 법률에 따른 법정 직접 지원금 1400억원과 연간 세수 23억원 이상이 확보될 것으로 도는 예측했다. 사업비 4조원을 투입하면 직간접적으로 대규모 생산·고용·취업 유발 효과가 발생해 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대했다.

이철우 지사는 “양수발전소는 풍력·태양광 등 신재생에너지 확대와 안정적인 전력 수급을 위한 핵심 인프라로 국가 에너지정책의 성공적인 추진을 위해 반드시 이루어져야 하는 과제이다”며 “철저하게 준비하고 대응해 신속히 추진될 수 있도록 하겠다”고 말했다.