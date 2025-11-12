교촌, 3분기 영업이익 113억…전년 比 47.2% 폭풍 성장

올해 3분기 매출은 1352억원

교촌그룹 판교사옥. 교촌에프앤비 제공

여름 성수기와 각종 스포츠마케팅 등에 힘입어 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비의 3분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 무려 50% 가까이 성장했다.

교촌에프앤비는 12일 지난 3분기 매출은 전년 동기 대비 6.0% 성장한 총 1352억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 47.2% 오른 113억원을 기록했다고 전했다.

교촌에프앤비는 정부의 소비 진작 정책으로 발행된 민생회복 소비쿠폰 등 소비심리 개선 효과에 더해 복날 여름 성수기, 치맥 페스티벌, 스포츠마케팅에 따른 치킨 판매량 증가가 매출을 견인한 것으로 보고 있다.

이와 함께 마라레드, 허니갈릭 등 신제품 출시 효과와 소스, 메밀단편, 수제맥주 등 신사업의 호조세도 매출 상승에 기여했다는 분석이다. 가맹지역본부 직영 전환으로 발생한 일시적 비용 기저효과로 두 자리 신장률이 생긴 것으로도 본다.

교촌에프앤비 관계자는 “4분기에도 APEC 정상회담에서 조성된 ‘K-치킨’ 붐업과 더불어 연말 성수기 효과, 메밀단편, 소싯 등 신규 브랜드 안착으로 견고한 성장세를 이어가겠다”고 말했다.