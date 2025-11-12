엔화 약세·외국인 매도에 환율 또 상승…장중 1470원 터치

2.4원 오른 1465.7원에 주간 거래 마감…4월 9일 이후 최고

원/달러 환율은 12일 엔화 약세 등의 영향으로 한 단계 더 상승하며 장중 1,470원을 터치했다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 2.4원 오른 1,465.7원을 기록했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율이 장중 한때 1470원을 터치한 12일 서울 중구 명동거리 환전소에서 외국인들이 환전을 하기 위해 줄을 서고 있다.

환율은 부진한 미국 고용 지표의 영향으로 2.3원 내린 1,461.0원에서 시작해 1,459.2원까지 떨어졌지만, 이후 오전 내내 강한 상승세를 탔다.



정오 무렵에는 잠시 1,470.0원을 기록하기도 했다. 지난 4월 9일 장중 고가(1,487.6원) 이후 7개월 만에 가장 높은 수준이었다.



이날 환율 상승은 엔/달러 상승, 즉 엔화 약세와 연동한 움직임으로 해석된다.



엔/달러 환율은 이날 오후 2시께 154.784엔을 찍기도 했다. 이는 지난 2월 13일(154.652엔) 이후 가장 높은 수준이었다.



엔화 약세는 미국 연방정부 셧다운(업무 일시 중지) 종료 국면에서 미국 경제 불확실성이 줄어들며 나타난 달러 강세가 이어졌기 때문으로 풀이된다.



오후 3시 30분 기준 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.07% 내린 99.545를 나타냈다. 장중에는 99.6대까지 오르기도 했다.



국내 유가증권시장에서 외국인이 약 4천280억원어치를 순매도한 점도 환율 상승에 영향을 미쳤다.



오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 947.59원이었다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 1.12원 내렸다.

