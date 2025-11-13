수능 마친 수험생, 7000원에 영화 보세요

CGV 등 3사 할인 혜택 제공

30일까지 각종 이벤트 풍성

수능으로 지친 몸과 마음을 달래려는 수험생들을 위해 극장가가 다양한 할인과 이벤트를 마련했다.

서울 시내 한 영화관에서 관람객들이 영화 티켓을 출력하고 있다. 뉴시스

CGV는 13일부터 30일까지 ‘수능 페스티벌’을 연다. 수험생과 만 13∼18세 청소년에게 2D 일반영화를 7000원에 볼 수 있는 쿠폰 2장을 제공한다. 단, ‘위키드 2’, ‘주토피아 2’ 등 일부 영화에는 쿠폰을 적용할 수 없다. 선착순 5000명에게는 영화 ‘프레데터: 죽음의 땅’을 5000원에 관람할 혜택을 제공한다.



메가박스는 30일까지 청소년 회원에게 영화 7000원 관람 쿠폰을 일괄 증정한다. 수험표를 지참한 20대 수험생은 현장 매표 시 동일한 할인을 받을 수 있다. 수험생 학부모를 위한 이벤트도 눈에 띈다. 40~60대 회원에게 영화 3000원 할인 쿠폰을 증정한다. 또 기간 내 쿠폰을 사용한 고객 중 추첨을 통해 호텔·리조트 숙박권 등 경품을 증정한다.



롯데시네마도 30일까지 수험생과 청소년들을 위해 영화를 7000원 관람권과 매점 할인권을 제공한다. 14일에는 인기작 ‘나우 유 씨 미 3’를 7000원에 관람할 수 있는 청소년 전용 이벤트를 진행한다.