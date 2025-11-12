[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 13일 (목요일)

쥐

96년생 공존할 수 있는 방법은 즉시 실천해라.

84년생 경쟁자가 많아지며 아직 때가 이르다.

72년생 다양한 인맥이 형성되는 운이다.

60년생 남의 말을 불신하면 좋은 결과를 얻기 힘들다.

48년생 노력을 집중하면 목표이상의 성과를 얻는다.

36년생 내환이 있으면 외적인 문제가 발생한다.

소

97년생 강한 것은 부러진다는 말을 인지하라.

85년생 만사가 내 마음 같지 않도다.

73년생 값으로 칠 수 없는 것은 사람에 따라 다르다.

61년생 자신의 능력을 서서히 발휘할 때다.

49년생 다음을 위하여 오늘을 투자해라.

37년생 좋은 의미의 지출이면 웃는 얼굴로 해라.

범

98년생 내재된 것을 표출하는 일에 충실해라.

86년생 매사 서두르면 실패하는 운.

74년생 시간이 지날수록 그 영향력은 커진다.

62년생 명분이 없다면 조용히 때를 기다려라.

50년생 상대방과 입장 차이가 드러나면 조율하라.

38년생 눈먼 돈이 들어올 운세다.

토끼

99년생 새로운 사업에 착수하면 고비를 넘겨야 한다

87년생 심신이 가라앉으니 만사 귀찮다.

75년생 가느다란 실도 모이면 강철처럼 강해진다.

63년생 가정이 바로서야 하는 일에 막힘이 없다.

51년생 보일 듯 말 듯 감질 나는 운세다.

39년생 간접적인 표현방법을 구사하는 것이 득이 된다.

용

00년생 가는 길이 험하지만 포기하지 마라.

88년생 상생(相生)으로 화합하라.

76년생 의욕이 강하면 흔들리지 않는다.

64년생 약속된 부분은 책임지고 넘어가라.

52년생 한 가지만 열중하면 긍정적인 결과가 나타난다.

40년생 여러 가지로 근심이 많은 시기이다.

28년생 내부적인 문제 때문에 곤란해지는 날이다.

뱀

01년생 요구를 거절하지 말고 시간을 내어 주라.

89년생 내키지 않는 걸음은 하지마라.

77년생 주변과 조화를 이루어야만 빛을 발한다.

65년생 희망을 가지고 단계를 밟아 계획해라.

53년생 가족의 중요성을 인식하고 조명하라.

41년생 몸과 마음이 하나면 집안도 편해진다.

29년생 자존심의 상처는 원망으로 발전한다.

말

02년생 묻어 두었거나 오래된 일 함부로 표현하지 마라.

90년생 눈에 보이지 않지만 금기는 지켜야 함.

78년생 정신력이 가진 잠재력을 생각해볼 때이다.

66년생 작지만 알찬 수확이 기대되는 날.

54년생 변경이 발생한다면 직접 나서야 편하다.

42년생 건강한 정신에서 건강한 육체가 존재한다.

30년생 그대로 보여주는 모습이 보기도 좋다.

양

03년생 실리를 따져보고 결정할 것.

91년생 겉과 속이 다른 행동 삼갈 것.

79년생 막다른 골목에 다다르면 선택의 여지가 없다.

67년생 지나치게 한정된 방법만을 고집하지 마라.

55년생 사람은 냉정할 때 냉정해야 한다.

43년생 인생이란 길지 않으니 즐기면서 보내길 바란다.

31년생 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.

원숭이

04년생 과도한 표현과 움직임 삼가라.

92년생 걱정하던 일 좋은 방향으로 해결됨.

80년생 지나치게 규제를 하면 부자연스럽게 돌아간다.

68년생 내 입에 딱 맞는 것이면 크게 다르지는 않다.

56년생 변화의 폭을 판단한 후에 움직여라.

44년생 눈앞에 있는 재물을 외면하기란 쉽지 않다.

32년생 불순한 제의를 받아도 응하지 말라.

닭

05년생 시작하면 동조자 생기는 호운.

93년생 괜한 고집으로 일을 그르칠라 주의.

81년생 무분별한 행동은 보기 좋지 않다.

69년생 입장 차이가 드러나면 사전 조율하라.

57년생 애착과 집착의 차이점을 현명하게 판단해라.

45년생 불쑥 나타나는 사람이 도움을 줄 수도 있다.

33년생 일이 풀리지 않아 고심이 온다.

개

06년생 투명하게 처신함이 필요하다.

94년생 여기저기 신경 쓸 곳이 많아짐.

82년생 쉽게 생각하고 곧장 시행하는 것이 좋다.

70년생 당면과제를 처리한 후에 관심을 두어라.

58년생 신분의 격차란 부정할 수 없는 현실.

46년생 손에 쥔 것을 조금씩 나눠주어라.

34년생 간발의 차로 선두와 격차가 벌어질 수 있다.

돼지

95년생 묵혀 놓았던 것 써 먹을 때 되었다.

83년생 힘들게 공부한 것들이 결실을 맺는다.

71년생 나 하나쯤이야 하는 마음을 버리면 기회가 온다.

59년생 간접적인 방법을 사용하는 것이 유리하다.

47년생 사업적인 변경사안이 발생할 수 있다.

35년생 생소한 장소에 가는 일은 삼가라.