궂은 날씨에 출하량 줄어든 사과

12일 서울 마포구 망원시장의 한 과일가게에 사과가 진열돼 있다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난 10일 기준 배(신고) 소매가격은 10개당 2만6046원으로 지난해보다 15.5% 저렴했고, 사과(후지) 평균 소매가격은 10개당 2만6858원으로 지난해보다 9.3% 비쌌다. 이날 한국농촌경제연구원은 11월 배 출하량이 단위 생산량 증가로 지난해보다 34.3% 늘고, 사과는 최근 흐린 날씨로 인해 4.6% 감소할 것으로 전망했다.

