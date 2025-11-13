지성원 현대차 전무, 대통령 표창

지성원(사진) 현대차 브랜드마케팅본부장(전무)이 제27회 대한민국디자인대상에서 디자인공로 부문 대통령 표창을 받았다.



한국디자인진흥원은 12일 “지 전무는 기업과 국가 브랜드 경쟁력 향상을 위해 노력하고 한국 디자인산업 발전에 기여해왔다”면서 “이번 표창을 통해 이러한 노력을 격려하고 앞으로도 K브랜드가 전 세계 고객에게 더욱 사랑받는 브랜드가 되기를 기대한다”고 밝혔다. 한국디자인진흥원이 주관하는 대한민국디자인대상은 차별화된 디자인 경영으로 국가 경제에 기여한 기업, 지방자치단체, 유공자 등에 수여하는 정부 포상으로, 지 전무는 현대차 글로벌 마케팅 수장으로서 전 세계 시장에서 현대차와 K브랜드의 이미지 격상에 기여한 공로를 높게 평가받았다.