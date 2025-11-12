“수험생 위해 달립니다”… 모두가 한마음 응원 [2026 대입 수능]

한파 없지만 일교차 커 주의

“얇은 옷 여러벌 겹쳐 입어야”

대학수학능력시험을 치르는 시기가 되면 기온이 갑자기 내려간다는 ‘수능 한파’가 올해는 없겠다. 수능 당일인 13일 낮과 밤 기온 차가 커 두꺼운 외투 한 벌보다 적당한 두께 겉옷 여러 겹을 입는 편이 낫겠다.

수송 자원봉사단 발대식 2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 학교를 사랑하는 학부모 모임 관계자들이 2026학년도 수능 수험생 수송 자원봉사단 발대식을 갖고 있다.

이재문 기자

기상청은 수능일 아침 최저기온을 1∼11도, 낮 최고기온은 14∼20도로 12일 내다봤다. 전국은 가끔 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 제주도는 대체로 흐리다가 가끔 구름이 많을 전망이다.

한파는 없겠지만 11월 중순에 가까운 만큼 아침에는 다소 쌀쌀할 것으로 보인다. 다만 날이 맑아 일사량이 많아지면서 해가 뜬 후 기온이 큰 폭으로 오르겠다. 일교차가 10도 넘게 나는 곳도 적잖겠다. 이날 기온을 지역별로 보면 서울 8∼17도, 인천 10∼15도, 대전 4∼18도, 광주 6∼18도, 대구 6∼19도, 울산 8∼18도, 부산 11∼20도로 예상된다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 12일 서울 중구 이화여자고등학교에 수능 응원 현수막이 걸려있다. 연합뉴스

수능이 시작된 1993년부터 2020년까지 살펴보면 수능일 전국 아침 최저기온 평균이 11월 최저기온 평년값인 2.9도보다 낮았던 적은 28차례 가운데 15차례다. 수능일 최저기온이 전날보다 더 떨어진 경우도 17차례에 달한다. 수능일 최저기온이 ‘한파’라고 부를 수 있을 만큼 영하까지 떨어진 적은 9차례다.