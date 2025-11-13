LG계열사 수장들 ‘벤츠 회동’ 총출동

회장 방한… 13일 전장사업 논의

벤츠측, 삼성 이재용도 만날 듯

LG그룹 주요 계열사 수장들이 올레 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장을 만나 전장(차량용 전자·전기장비) 사업에 대해 논의한다. 지난해 3월 독일에서의 비공개 회동 이후 재회로 구체적인 협력방안이 논의될 것으로 보인다.



12일 업계에 따르면 칼레니우스 회장은 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 LG그룹 내 주요 계열사 최고경영자(CEO)와 회동할 예정이다. 이 자리에는 조주완 LG전자 CEO, 김동명 LG에너지솔루션 CEO, 정철동 LG디스플레이 CEO, 문혁수 LG이노텍 CEO 등이 참석한다. 배터리, 디스플레이, 센서 등 전장용 핵심부품 공급을 포함한 SDV(소프트웨어 중심 차) 분야에서의 구체적인 협력방안이 논의될 것으로 보인다. 앞서 칼레니우스 회장은 지난해 3월 독일에서 비공개로 LG그룹 주요 계열사 CEO들을 만난 바 있다.



칼레니우스 회장은 조현상 HS효성 대표이사 부회장과도 만날 것으로 알려졌다. HS효성 계열사인 HS효성더클래스는 메르세데스-벤츠 공식 판매사다.



칼레니우스 회장은 이재용 삼성전자 회장과도 만나 전장 사업을 논의할 계획이다. 최주선 삼성SDI사장과 이청 삼성디스플레이 사장이 동석할 가능성이 있는 것으로 알려졌다.



삼성과 벤츠는 현재 차량용 인포테인먼트 시스템, 디지털 키 등에서 협력하고 있다. 차량용 유기발광다이오드(OLED) 공급도 협의 단계에 접어든 것으로 전해진다.



삼성전자 반도체 사업을 맡은 디바이스솔루션(DS)부문과 삼성SDI는 글로벌 차량 업체 중 BMW와 아우디 등에 차량용 반도체, 전기차용 배터리를 공급하고 있지만 벤츠와의 협업은 없는 것으로 알려졌다. 따라서 이번 회동에서는 반도체, 배터리, 디스플레이 분야에서의 협업이 주요 의제가 될 것으로 보인다.



칼레니우스 회장은 14일 인천 파라다이스시티에서 열리는 ‘미래 전략 콘퍼런스’에도 참석해 벤츠의 한국 시장 전략 등을 발표할 예정이다.