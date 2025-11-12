수뇌부 공백에 檢 안팎 마찰 계속 … 與 “국기 문란 사태” 강공 [檢, 대장동 항소 포기 파장]

노만석 대행 사의 일파만파



총장 대행·서울지검장 책임 공방

檢 수뇌부 리더십에 심각한 타격

일선 검사 “항소 과정 충격” 한탄

향후 檢 개혁안 논의 또 다른 불씨



정성호 “장관직 사퇴 바람직 않다”

김병기 “항명 검사장 보직해임을”

파면 규정 넣은 검사징계법 추진

노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)이 12일 사의를 표명했지만, 대장동 사건 항소 포기를 둘러싼 검찰 안팎의 여진은 계속될 것으로 보인다. 검찰총장 공백이 역대 최장 기록을 경신하고 있는 상황에서 노 대행과 전국 최대 검찰청인 서울중앙지검의 수장인 정진우 지검장이 서로 항소 포기의 책임을 떠미는 모습은 검찰 지휘부의 리더십에 심각한 타격을 입혔다는 평가다.



더불어민주당은 이번 사태에 대한 검찰 내부 반발을 “국기 문란 사태”, “정치검사의 반란”으로 규정하며 진화에 나섰다. 민주당이 검사에 대해서도 일반 공무원과 동일하게 ‘파면’ 징계할 수 있도록 하는 법 개정을 예고한 것도 이런 맥락이다. ‘검찰청 해체’를 추진하는 민주당은 검찰과의 정면충돌에서 물러설 경우 개혁 동력이 약화될 수 있다고 보고 초강수를 던진 모습이다.

국회 출석하는 법무 차관 이진수 법무부 차관이 12일 서울 국회 법제사법위원회 예산결산 심사소위원회에 출석하며 취재진의 질문을 듣고 있다. 뉴시스

12일 검찰 내부에선 노 대행의 사의 표명에 대해 “총장 직무대행으로서 자신의 역할을 제대로 하지 못했다”면서 “이미 모든 리더십을 상실한 상태에서 사표를 내지 않고 계속할 수는 없었을 것”이란 반응이 주를 이뤘다. 이른바 ‘검찰 개혁’ 논의와 관련한 검찰 입장의 순수성도 의심받게 만들었다는 지적마저 나온다.



일선의 한 부장검사는 “검찰의 보완 수사권은 검찰이 정권에게 항소포기라는 선물을 줘서 얻을 수 있는 게 아니다”면서 “합리적으로 논의하고 설득하는 과정을 통해서 이뤄내야지 (노 대행이) 그런 생각을 했다는 게 너무 충격적”이라고 한탄했다.



더욱이 이 과정에서 대검 지휘부가 항소 여부를 결정하기 위한 제대로 된 의견교환이나 정당한 명분을 제시하지 못했다는 점은 검찰 내부에 큰 상처를 남겼다는 분석이다. 일선의 한 검사는 “여권에서는 윤석열 전 대통령에 대한 구속 취소 결정에 대해 즉시항고를 하지 않은 심우정 전 총장 얘기를 꺼내들고 있는데, 그때는 적어도 총장이 대검 회의를 소집해 논의하는 절차를 거쳤고, 총장이 자기 책임하에 결정을 내린 것”이라면서 “이번 사태에선 그러한 일반적인 의사 결정 과정조차 전혀 없었다”고 지적했다.



노 대행과 마찬가지로 사퇴 요구를 받고 있는 정성호 법무부 장관은 이날 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 이번 논란과 관련해 “정치적인 책임 회피할 생각은 없다”면서도 “전 정권하에 일종의 정치 보복적 수사 하나 때문에 장관이 책임지고 사퇴하는 것은 바람직하지 않다”고 일축했다. 노 대행에게 정 장관의 ‘신중 검토’ 입장을 전달한 것으로 알려진 이진수 법무부 차관은 여전히 별다른 공식 입장을 밝히지 않고 있는 상태다.



노 대행의 사의 표명으로 검찰 내부의 거센 반발은 일단락될 것으로 보이지만, 검사들의 집단 움직임은 향후 검찰 개혁안 논의 과정에서 또 다른 불씨를 남겨놓게 됐다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

민주당 김병기 원내대표는 이날 당 최고위원회의에서 “법무부는 항명한 검사장 전원을 즉시 보직해임하고 의원면직을 못하도록 바로 징계 절차에 착수하라”면서 “항명에도 파면되지 않는 사실상 ‘검사특권법’인 검사징계법을 폐지하겠다”고 말했다.



검사징계법엔 일반 공무원 징계령과 달리 파면 규정이 없다. 중대 비위를 저지른 검사를 파면하려면 국회의 탄핵소추를 거쳐 헌법재판소의 파면 결정을 받아야 한다. 민주당은 이러한 검사징계법을 폐지해 검사도 국가공무원법을 적용받거나, 검사징계법에 파면 규정을 추가하는 안을 검토하겠다는 방침이다.



정청래 대표 역시 항소 포기 결정을 비판하는 검사들을 향해 “겁먹은 개가 요란하게 짖는 법”이라며 맹공을 퍼부었다.



정 대표는 “조작 기소된 사건은 공소 취소해야 하고 그 조작에 대해 엄중히 수사하고 엄벌에 처해야 한다”며 이재명 대통령 등이 연관된 대장동 사건 등에 대한 공소 취소도 거론했다. 그는 검사장을 평검사로 강등할 수 있도록 하는 대통령 시행령 개정 등도 제시했다.