“외압에 굴복… 지휘력 상실” 검찰 내부 거센 반발에 결심 [檢, 대장동 항소 포기 파장]

노만석 대행 전격 사의 배경



항소포기 후 내부서 해명요구 빗발

법무부·중앙지검장 탓 책임 회피

검사장급 중심으로 반발 확산에

대통령실·법무부 의중 의혹 겹쳐

결국 퇴근 직전에 결단 내린 듯

노만석 검찰총장 직무대행이 고심 끝에 12일 퇴근 직전 사의를 표명했다. 대장동 사건 항소 포기 사태를 두고 검찰 내부에서 “책임을 지고 사퇴하라”는 압박이 계속되자 항소를 포기한 지 닷새 만에 결심을 굳힌 것으로 해석된다.



전날 연가를 쓰고 자택에서 거취를 놓고 고심한 노 대행은 이날 서울 서초구 대검 청사로 출근하며 사퇴에 대한 입장 등을 묻는 취재진을 지나쳐 청사 안으로 들어갔다. 출근 직후 검사장급인 대검 부장들을 소집해 오전 회의를 진행했지만, 이 자리에서도 ‘조금 더 고민해보겠다’는 취지로만 말한 것으로 전해졌다.

노만석 검찰총장 직무대행이 12일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 뉴스1

이날 오후까지 노 대행의 거취 표명이 늦어지자 검찰 안팎에서는 ‘대통령실과 법무부의 뜻이 작용하고 있는 것 아니냐’는 말까지 나왔다. 한 현직 부장검사는 “노 대행이 사퇴하지 않는 건 100% 용산(대통령실)과 과천(법무부)의 뜻일 수밖에 없다”면서 “정성호 법무부 장관이 항소 포기가 적정했다고 말하고 있기 때문에 지금도 진퇴 결정을 못 내리고 있는 것”이라고 비판했다.



검찰 수장으로서 지휘력을 상실한 노 대행이 할 수 있는 최선의 선택은 사퇴뿐이라는 지적은 하루 종일 이어졌다.



한 차장검사는 “본인이 사퇴하지 않으면 검찰 내부는 더 분열되고 정치권에서는 또 ‘항명’이라며 징계를 한다고 할 것”이라며 “후배들이 다칠 뿐 아니라 현재 (검찰총장 대행으로서) 지휘력이 없어진 상황에서 할 수 있는 게 있느냐”고 꼬집었다.

결국 노 대행은 퇴근 시간이 임박한 오후 5시30분쯤이 돼서야 사의 표명 의사를 공식적으로 밝혔다. 대검은 “(노 대행이) 자세한 입장은 퇴임식에서 밝힐 것”이라고 공지했다. 대검의 한 부장(검사장급)은 “(노 대행이) 고심 끝에 결심한 것”이라고 전했다.



노 대행은 대장동 개발 비리 사건 항소 제기 기한이 임박한 7일 항소 포기를 결정한 일로 검찰 구성원들의 비판을 받아왔다.



해당 사건의 수사·공판을 담당한 서울중앙지검 일선 검사들은 만장일치로 ‘항소 제기’ 의견을 냈지만, 노 대행은 “신중하게 검토하라”는 정성호 법무부 장관의 의견에 따라 항소 포기를 결정했다. 결국 서울중앙지검은 항소 제출 기한이 만료되는 8일 자정까지 항소장을 제출하지 못했다. 이에 따라 화천대유 대주주 김만배씨의 428억원 뇌물 공여 약속과 성남시 내부 비밀정보 이용 이익 취득 등에 대해 무죄를 선고한 1심 판결이 확정됐다. 배임액도 7814억원 중 473억원만 인정됐다. 이 사건과 관련해 특정가중처벌법상 배임 혐의 등으로 재판을 받고 있는 이재명 대통령의 재판에도 영향을 줄 가능성이 높은 상황에서 항소 포기 결정을 내린 것이다.

12일 서울 서초구 대검찰청의 모습. 연합뉴스

노 대행은 대장동 항소 포기 결정 이틀 뒤인 9일 “대장동 사건은 일선청의 보고를 받고 통상 중요 사건처럼 법무부의 의견도 참고했다”며 “검찰총장 대행인 저의 책임하에 서울중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정”이라고 밝혔다. 그러나 항소 포기 결정 직후 사의를 밝힌 정진우 서울중앙지검장이 “대검의 지휘를 수용하지만, 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다”며 사실상 노 대행의 주장을 정면 반박하면서 파장은 커졌다.



노 대행이 10일 경위 설명을 요구하는 대검 연구관들이 모인 자리에서 “용산과 법무부와의 관계를 고려해 대장동 민간업자들에 대한 항소 포기 결정을 내렸다”는 취지로 설명했다는 사실이 알려지면서 대통령실·법무부 개입 의혹은 더욱 짙어졌다. 평검사로 구성된 대검 연구관들부터 부장검사급 각 부 과장들, 핵심 참모진인 대검 부장(검사장급)들까지 노 대행에게 사퇴를 촉구했고, 전국 검사장 18명과 전국 8개 대형 지청을 이끄는 지청장들도 검찰 내부망(이프로스)에 올린 입장문을 통해 항소 포기 결정 경위에 대한 설명과 책임을 요구했다.