소아암 치료지원 강서 ‘희망온돌’ 모금 시작

2025년 25억 목표… 2024년엔 47억 모아

서울 강서구가 15일부터 내년 2월14일까지 3개월간 어려운 이웃을 돕기 위한 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 추진한다. 구는 13일 구청 본관에서 선포식과 온도탑 제막식을 연다고 12일 밝혔다. 올해 슬로건은 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 강서’로, 25억원 모금을 목표로 정했다.



구는 주민 참여를 독려하기 위해 ‘기부 나눔 릴레이’와 ‘사랑의 저금통 마음 모으기’를 진행한다. 관내 어린이집과 유치원 176곳의 원아 7900여명을 대상으로 한 사랑의 저금통 마음 모으기를 통해선 소아암 및 희귀 질환, 중증 장애 아동의 치료를 지원한다. 구는 기부자에게 감사 문자와 서한을 전달한다. 내년엔 마곡동 신청사에 ‘디지털 명예의 전당’을 만들 예정이다. 구는 지난해 25개 자치구 중 가장 많은 47억8000만원을 모금한 바 있다.