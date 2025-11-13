<2>아시아의 종교사상과 교육 [‘종교, 다시 배우다’]

“배움이 곧 구원”…하늘과 마음, 그리고 관계를 회복해야

오늘날의 교육은 과학과 기술, 효율과 성취의 언어로 가득 차 있다. 그러나 이 치열한 경쟁 사회 속에서 인간은 점점 ‘왜 배우는가’라는 근본적 물음을 잃어가고 있다. 학습은 목적이 아니라 수단이 되었고, 인간의 내면은 성취의 언어 속에 묻혀버렸다. 이때 우리는 다시 동양의 오래된 지혜, 아시아의 종교사상으로 눈을 돌리게 된다.

동학의 창시자 수운 최제우 선생 초상.

하늘·관계·마음을 배우는 길

아시아의 종교사상은 오래전부터 배움을 곧 인간을 완성하는 길로 여겨왔다. 한국의 동학(東學)이 그 대표적인 예다. 동학의 창시자 수운 최제우는 “사람이 곧 하늘(人乃天)”이라 선언하며 신앙과 학문을 분리하지 않았다. 배움은 하늘의 뜻을 깨닫는 동시에 인간의 존엄을 회복하는 실천이었다.

기타지마 기신((北島義信) 일본 요카이치대 명예교수는 인내천을 ‘주체화된 신앙교육’이라 부르며, 동학의 개벽사상이 오늘날 탈종교화 시대의 교육이 지향해야 할 ‘내면의 혁명’을 보여준다고 해석한다.

이러한 동학의 사유는 신앙 체계로서 뿐 아니라, 인간의 내면을 깨우는 교육의 언어였다. 동국대 지구인문학연구소 박길수·정혜정 교수는 동학의 영성을 “자기 안의 하늘을 깨닫는 교육”으로 설명한다. ‘시천주(侍天主)’는 외부의 신을 섬기는 행위이기보다는 인간 안에 깃든 신성의 자각이다. 신앙을 가르치는 것이 아니라, 존엄을 일깨우는 교육, 이것이 동학이 전하는 핵심이라는 것이다.

비슷한 맥락에서 정영웅 대진대 상생교양대학 교수가 주목한 대순진리회의 종교교육은 ‘상생(相生)’과 ‘보은(報恩)’의 두 축으로 이루어진다. 상생은 보다 긴밀한 협력의 원리이며, 보은은 인간과 자연, 사회가 서로에게 책임을 지는 윤리적 관계를 뜻한다. 이 사상은 개인의 구원보다 공동체적 치유와 조화의 회복을 중시한다는 점에서 오늘날의 세계시민교육, 생태윤리, 평화교육과도 맞닿아 있다.

동학과 대순진리회는 서로 다른 뿌리를 가졌지만, 모두 ‘깨달음의 민주화’, 즉 모든 인간이 영성을 실천할 수 있다는 신념을 공유한다. 영성은 소수 성직자나 수도자에게 한정된 특권일 수 없다. 영성은 누구나 일상 속에서 실천할 수 있는 삶의 방식이어야 한다.

경주 함월산 자락에 자리한 골굴사에서 유럽인 수행자들이 자기 내면을 찾는 무예명상에 몰입하고 있다.

유교 또한 종교와 도덕, 사회와 교육이 분리되지 않은 체계였다. 위옌홍 중국 헝슈웨이(衡水) 대학 교수는 중국 전한(前漢)시대 유학자 동중서(董仲舒)의 사상을 통해 유교가 인간의 수양과 공동체적 책임을 결합한 교육 모델임을 강조한다. 즉, 동중서의 ‘하늘과 인간의 합일(天人合一)’이라는 사유는 인간이 스스로를 초월하여 사회의 조화를 이루는 길이었다. 이 유교적 전통은 인간의 도덕적 완성과 공동체적 조화를 함께 추구하며, 종교교육이 인간성의 회복을 목표로 해야 함을 일깨운다.

불교의 사유는 또 다른 차원에서 교육의 깊이를 드러낸다. 일본의 나리타 류이치로 아카타대 교수는 불교의 언어론을 통해 “마음의 교육은 곧 언어의 교육”이라고 말한다. 그는 ‘언어 아뢰야식(阿賴耶識)’이라는 개념에 주목한다. 즉, 인간의 무의식(아뢰야식) 속에는 배운 언어의 흔적이 쌓여 존재를 구성하며, 교육이란 마음의 토양에 언어를 심고 그것이 삶으로 피어나도록 돌보는 과정이라는 것이다. 나리타 교수에게 종교교육은 언어를 통한 수행(修行)을 의미한다. 말과 개념을 비워내며 ‘공(空)’의 깨달음에 이르는 길, 즉 말의 한계를 자각하는 배움이야말로 진정한 교육이다.

오늘날의 교실은 수많은 언어로 넘쳐난다. 데이터와 정보는 늘어나지만, 마음을 움직이는 말은 줄어들었다. 불교적 교육은 이와 반대로 침묵 속에서 마음을 들여다보며, 그 안에 이미 존재하는 지혜를 언어로 드러내는 과정을 중시한다. 이는 ‘무엇을 가르칠 것인가’보다 ‘어떻게 깨닫게 할 것인가’를 묻는 교육이다. 종교는 교리를 설명하는 기관에 머물서는 안 되며, 언어와 마음을 연결하는 수행의 장이어야 한다.

인간다움을 회복하는 교육

이처럼 아시아의 종교사상은 각기 다른 전통 속에서 공통된 교육적 통찰을 전한다. 그것은 바로 인간의 내면을 깨우고, 공동체의 조화를 이루며, 언어와 마음을 하나로 잇는 배움의 길이다. 서구의 종교교육이 ‘신앙의 내용’을 중심으로 발전했다면, 아시아의 종교교육은 삶의 태도와 관계의 조화를 중시했다. 신앙이란 더 나은 인간 관계로 발전시키기 위한 공존의 방식이었고, 배움은 곧 구원의 길이었다.

인공지능(AI)과 자본, 정보가 인간의 중심을 흔드는 시대, 우리가 다시 배워야 할 것은 무엇일까? 그것은 바로 인간의 본래성을 깨닫는 것이다. 동학의 ‘개벽’, 유교의 ‘수양’, 불교의 ‘자비’는 모두 인간의 내면을 깨우는 배움의 언어였다. 그 언어를 되살리는 일이야말로 무종교 시대에도 영성이 사라지지 않게 하는 교육의 혁신이다.

아시아의 종교사상이 던지는 메시지는 ‘지혜의 탐구’를 넘어 미래의 교육이 나아가야 할 방향을 제시한다. 인간을 도구로 만들지 않고, 경쟁의 논리 속에서도 서로를 살리는 관계를 회복하는 하는 교육이다. 그것이야말로 전통 속 혁신의 본질이기도 하다. 지금 우리에게 필요한 것은 오래된 질문을 다시 배우는 일이다. “배움이 곧 구원이며, 깨달음이 곧 평화”라는 이 오래된 언어를 되살릴 때, 종교교육은 다시 인간을 인간답게 만드는 힘을 얻게 될 것이다.