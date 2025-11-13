제주삼다수로 끓인 라면 맛은?…‘라면꼰대’ 손잡고 ‘고사롱라면’ 선봬

제주 고사리 담은 이색 협업…지역 상생 및 브랜드 가치 강화

제주삼다수는 인기 유튜브 예능 프로그램 ‘라면꼰대’와 협업해 제주산 고사리를 활용한 한정판 ‘고사롱 라면’을 출시한다고 13일 밝혔다.

제주삼다수x라면꼰대 한정판 ‘고사롱라면’ 광고 장면. 제주삼다수 제공

이번 협업은 ‘제주삼다수 0.5L 한 병이면 물 조절이 필요 없는 라면’을 콘셉트로, 라면꼰대 IP와 협력해 제주 고사리를 현대적 감성으로 재해석한 이색 콜라보 제품이다.

고사롱 라면은 김풍 작가와 윤남노 셰프가 지난 8월15일 라면꼰대 영상을 통해 선보인 제주도 현지에서 직접 개발한 레시피를 그대로 구현한 제품이다. ‘고사롱’은 고사리와 제주 방언 ‘코시롱하다(구수하다)’를 결합한 이름으로, 제주 고사리의 구수함을 특색있게 표현했다.

육수의 깊은 맛과 제주 고사리가 씹히는 맛이 특징적인 고사롱 라면은 이날부터 전국 이마트 매장과 SSG닷컴 이마트몰에서 구매할 수 있다. 오는 14일 공개되는 라면꼰대 영상에서는 에픽하이 멤버들이 제주삼다수로 만든 고사롱 라면을 시식하는 장면이 담긴 콘텐츠가 공개될 예정이다. 라면꼰대는 유튜브 채널 ‘라꼰즈’를 통해 시청할 수 있다.

제주삼다수를 생산·판매하는 제주개발공사 관계자는 “제주삼다수가 CJ ENM과 협업해 컬래버레이션 라면을 출시하는 것은 브랜드의 새로운 도전”이라며 “앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 제주삼다수만 전할 수 있는 특별한 즐거움을 선사하겠다”고 말했다.