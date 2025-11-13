광주서 등굣길 여고생 17t 화물차에 치여 참변

광주광역시에서 등굣길에 여고생이 대형 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

13일 광주 광산경찰서에 따르면 전날 오전 8시 14분쯤 광산구 운수동 한 공장 앞 도로에서 60대 남성 A씨가 몰던 17t 화물차가 길을 지나던 고등학생 B(17)양을 치었다. 이 사고로 크게 다친 B양은 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.

119구급대. 연합뉴스

A씨는 공장과 일반 도로를 잇는 진출입로에서 우회전하다가 진출입로를 횡단하던 B양을 발견하지 못하고 사고를 낸 것으로 조사됐다. B양은 인근에 있는 학교에 가려던 길이었던 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사하는 한편 사고 발생 장소에 교통시설물 등을 보완할 필요가 있는지 등을 점검할 예정이다.

전날 오후 6시 13분쯤에는 전남 영광군 불갑면에서 60대 남성이 운전하던 승용차가 왕복 2차선 도로를 무단횡단하던 70대 여성 C씨를 치었다. 이 사고로 C씨가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

경찰은 C씨가 어두운 옷을 입고 있어 알아채지 못했다는 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

같은 날 오후 8시 12분쯤에는 전남 신안군 압해읍 교차로에서 직진하던 1t 화물차와 비보호 좌회전을 하던 1t 화물차가 충돌해 운전자 1명이 숨져 경찰이 조사 중이다.