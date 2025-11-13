"소스병에 케타민 숨겨"…국제특송 밀반입·유통 사범 등 40명 적발

베트남서 소스병 위장해 들여와 텔레그램 채널 통해 유통

‘던지기’ 수법으로 3억대 이득…판매·투약자 무더기 적발

베트남에서 향신료가 담긴 소스병에 마약류인 케타민을 숨겨 국제특송우편을 통해 국내로 밀반입한 베트남인과 케타민을 구매·투약한 마약사범 등 40명이 무더기로 경찰에 적발됐다.

부산경찰청 마약수사대는 마약류관리법 위반 혐의로 30대 베트남인 밀반입자 A씨와 판매자 등 7명을 구속하고, 마약 구매·투약자 등 33명을 불구속했다고 13일 밝혔다.

경찰이 압수한 마약류.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 1월부터 올해 8월까지 베트남에서 케타민 2kg을 향신료 병에 담아 국제특송을 통해 국내로 몰래 들여와 유통시킨 혐의를 받고 있다.

A씨로부터 마약을 전달 받은 판매책 8명은 텔레그램에 개설된 마약류 판매채널을 통해 마약 구매자들에게 판매한 것으로 드러났다. A씨는 소스병에 숨긴 케타민을 과자 등과 함께 포장한 뒤 국제특송으로 전달받아 인적이 드문 공터 땅속에 묻어 놓고, 판매책들이 직접 수거하도록 하는 방법으로 시중에 유통했다.

대부분 20~30대인 판매책들은 텔레그램에 비공개 판매채널을 만들어 놓고, 소통방·후기방을 운영하며 마약류 투약자로 인증된 구매자들에게 암호화폐와 같은 가상자산을 받고 마약을 판매한 것으로 확인됐다. 이들은 구매자들로부터 팔 등에 주사바늘 등 마약을 투약한 흔적을 확인하고, 마약을 판매하는 치밀함을 보였다고 경찰은 설명했다.

경찰이 수거한 액상대마. 부산경찰청 제공

마약 거래 수법은 아파트 단자함이나 비상구, 화단 땅 속에 숨겨놓은 마약 위치를 알려주고 매수자가 직접 수거해 가는 일명 ‘던지기’ 수법을 이용했다. 이들은 총 870여곳에 필로폰 500g과 케타민 200g, 액상대마 70여개 등의 마약류를 숨겨 판매하고, 3억2000만원 상당의 부당 이득을 취한 것으로 확인됐다. 마약 구매·투약자들의 연령대와 직업은 각각 20~60대와 회사원·유흥업 종사자·무직 등 다양하고, 이 중 7명은 초범이다.

경찰은 이들로부터 케타민 1041g과 필로폰 34g, 액상대마 24ml를 압수하고, 마약류 밀반입, 유통경로 및 온라인 등을 이용한 비대면 마약사범에 대한 수사를 확대할 방침이다.

경찰 관계자는 “마약류 범죄는 본인뿐만 아니라 2차 범죄로 이어져 사회를 병들게 한다”면서 “날로 점조직화 되고 있는 마약류 범죄를 뿌리 뽑기 위해선 국민들의 적극적인 신고와 제보가 필요하다”고 당부했다.