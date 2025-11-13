나라살림 적자 9월까지 100조원 넘어, 11조↑…역대 두 번째

국가채무 1천259조원…1∼10월 국고채 발행, 연간한도 88.8%

올해 9월까지 나라살림 적자 폭이 100조원을 넘어섰다.



코로나19 팬데믹으로 대규모 재정이 집행됐던 2020년 이후 역대 두 번째로 많은 수준이다.

사진=연합뉴스

13일 기획재정부가 발표한 '월간 재정동향 11월호'에 따르면 9월 말 기준 총수입은 작년 동기 대비 41조4천억원 증가한 480조7천원으로 집계됐다.



국세 수입이 289조6천억원으로 작년보다 34조3천억원 늘었다.



기업실적 개선으로 법인세 수입이 21조4천억원 증가했고, 성과급 지급 확대와 근로자 수 증가, 해외주식 호황 등으로 소득세도 10조2천억원 늘었다.



세외수입은 작년 동기보다 2조2천억원 늘어난 24조7천억원, 기금 수입은 4조9천억원 증가한 166조5천억원을 기록했다.



9월까지 총지출은 544조2천억원으로 집계됐다. 2차 추가경정예산 대비 지출 진도율은 77.4%다.



총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 63조5천억원 적자를 기록했다.



통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감한 관리재정수지는 102조4천억원 적자로, 100조원을 넘어섰다. 2020년 108조4천억원 적자에 이어 역대 두 번째로 많다.



작년 같은 기간(91조5천억원 적자)과 비교하면 적자 폭이 약 11조원 더 커졌다. 1·2차 추경 집행 영향으로 풀이된다.



기재부 관계자는 "9월에는 주요 세입 일정이 없고 1,2차 추경 집행이 늘어난 영향"이라며 "통상 10월에는 개선되는 흐름"이라고 말했다. 연말에는 예산상 관리재정수지 적자 규모로 수렴할 것으로 내다봤다.



중앙정부 기준 국가채무는 9월 말 1천259조원으로 전월보다 1조9천억원 감소했다.



10월 국고채 발행 규모는 17조7천억원이다. 10월 국고채 금리는 통화정책 기조에 대한 시장기대 변화 등 영향으로 전월보다 상승했다.



1∼10월 국고채 발행량은 205조2천억원으로 연간 총발행 한도의 88.8%를 채웠다.



지난해 같은 기간 발행량은 148조5천억원으로 총 발행한도의 93.8% 수준이었다

<연합>