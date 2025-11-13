9월말 기준 나라살림 적자규모 102조4000억원… 2020년 이후 두 번째로 커

올해 9월까지 나라살림 적자폭이 100조원을 넘어섰다. 코로나 바이러스감염증(코로나19) 팬데믹 사태가 발생했던 2020년 이후 역대 두 번째로 많은 수준이다. 정부는 다만 2차 추가경정예산 발표 당시 예측했던 전망치로 올해 말 나라살림 적자 규모가 수렴할 것이라고 내다봤다.

13일 기획재정부가 발표한 ‘월간 재정동향 11월호’에 따르면 9월 말 기준 총수입은 작년 동기보다 41조4000억원 증가한 480조7000억원으로 집계됐다. 국세수입이 289조6000억원으로 34조3000억원 늘면서 증가세를 이끌었다. 세목별로 보면 기업실적 개선으로 법인세 수입이 21조4000억원 증가했고, 성과급 지급 확대와 근로자 수 증가, 해외주식 호황 등의 영향으로 소득세도 10조2000억원 늘었다. 다만 증권거래세는 세율 인하 효과 등으로 1조5000억원 감소했다. 세외수입은 전년 동기보다 2조2000억원 증가한 24조7000억원으로 나타났고, 기금 수입도 4조9000억원 늘어 166조5000억원으로 파악됐다.

사진=게티이미지뱅크

9월까지 총지출은 544조2000억원으로 전년 동기 대비 51조9000억원 증가했다. 2차 추경 예산 대비 진도율은 77.4%로 지난해 9월 결산 진도율(77.2%)와 비슷했다.

이에 따라 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 63조5000억원 적자를 기록했다. 통합재정수지에서 일시적으로 흑자를 보이는 4대 보장성 기금을 추가로 차감해 실질적인 나라살림 수준을 보여주는 관리재정수지는 102조4000억원 적자를 나타냈다. 이는 2020년 9월 말 당시 기록했던 적자 규모(108조4000억원) 이후 역대 두 번째로 많은 수준이다. 작년 같은 기간과 비교해서보면 적자 폭이 11조원 확대됐다.

관리재정수지 적자 규모가 늘어난 건 통상 9월 세입이 많지 않은 시기인데다 1·2차 추경으로 총지출이 증가한 때문이다. 기재부 관계자는 “9월에는 주요 세입 일정이 없고, 1·2차 추경 집행으로 (총지출은) 늘었다”면서 “통상 9월에는 관리재정수지 적자 규모가 증가하지만 10월에는 다소 개선된다”고 말했다. 이 관계자는 “예산대로 총지출이 집행된다면 예산상 관리재정수지 수준으로 수렴하게 될 것”이라고 덧붙였다. 2차 추경 기준 올해 관리재정수지 적자 규모는 111조6000억원이다.

9월 말 기준 중앙정부 채무 잔액은 전월 대비 1조9000억원 감소해 1259조원으로 나타났다. 올해 말 중앙정부 채무는 1267조2000억원에 달할 전망이다.