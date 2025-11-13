부천서 트럭이 시장 인도로 돌진…심정지 2명·중상 5명

사진=부천소방서 제공

13일 오전 10시 55분께 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 주행 중인 트럭이 인도로 돌진했다.



이 사고로 보행자 2명이 심정지 상태로 발견됐고 5명이 크게 다쳐 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다.



"트럭이 인도로 돌진했다"는 신고를 받은 소방 당국은 장비 21대와 대원 50여명을 투입해 현장 조치 중이다.



소방 당국자는 "부상자는 더 늘어날 수 있다"며 "구체적인 사고 원인을 파악하고 있다"고 말했다.

<연합>