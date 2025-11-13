[수능] '너무 긴장했나' 시험 도중 공황장애로 결국 포기

(서울=뉴스1) 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생들이 시험 시작을 준비하고 있다. 2025.11.13/뉴스1

전북지역의 한 수험생이 13일 대학수학능력시험을 보다가 공황장애 증세로 중도 포기했다.

전북특별자치도교육청에 따르면 이날 전주시의 한 시험장에서 1교시 수능시험 도중 A 수험생이 공황장애 증세를 호소했다.



이 수험생은 곧바로 예비 시험실로 이동했으나 상태가 좀처럼 호전되지 않아 결국 시험을 포기하고 귀가했다.



전북교육청 관계자는 "수능이라는 심리적 압박과 긴장을 견디지 못하면서 공황장애 증세를 보인 것 같다"고 안타까워했다.

<연합>