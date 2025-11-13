고흥군, 독일 유통업체 모모고와 500만 달러 농수산물 수출협약

전남 고흥군은 지난 12일 독일 베를린에서 아시아 식재료 전문 유통업체인 모모고(momogo)와 500만 달러 규모의 농수산물 수출협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 고흥 농수산물의 독일 시장 진출 확대를 위한 중요한 계기로 안정적인 유통망 확보는 물론 장기적인 거래 기반을 마련하기 위한 전략적 행보로 평가된다.

공영민 고흥군수가 12일 독일 베를린에서 아시아 식재료 전문 유통업체 모모고(MOMOGO)와 500만 달러 규모의 농수산물 수출협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 고흥군 제공

모모고는 독일 베를린에 본사를 둔 아시아 식재료 및 밀키트 유통 전문기업으로 현지 소비자들이 아시아의 가정식을 쉽고 편리하게 즐길 수 있도록 다양한 브랜드를 운영하고 있다.

최근 독일 전역에서 한식과 건강식에 대한 관심이 높아지면서 한국 식자재 수요가 크게 늘고 있으며 이번 협약을 통해 유자, 조미김, 건나물, 쌀 등 고흥의 우수한 농수산물이 독일 식탁에 단계적으로 공급될 예정이다.

이번 협약에 따라 고흥군은 안정적인 공급 체계를 지원하고, 에덴식품영농조합법인은 유자 음료 등 주요 품목의 품질관리와 출하를 담당한다. 모모고는 독일 내 유통과 홍보를 총괄하며, 현지 소비자에게 고흥산 제품을 직접 소개하고 판매를 확대하는 역할을 맡는다.

협약 과정에서 고흥 유자에 생강을 더한 신제품 개발에 대해서도 심도있는 논의가 이뤄졌다. 독일에서는 고흥유자가 비타민이 풍부한 천연 건강식품으로 인식되고 있으며, 생강차 역시 면역력 강화와 건강 음료로 큰 인기를 끌고 있다. 이에 두 원료를 결합한 제품을 시범 출시해 현지 반응을 살핀 뒤 본격적인 판로 확대를 추진할 계획이다.

공영민 고흥군수는 “이번 협약은 고흥군 농수산물이 독일 현지 식탁에 오를 수 있는 첫걸음이자 우리 농어민들의 정성과 품질이 세계적으로 인정받았다는 증거”라며 “체코와 이탈리아에 이어 독일시장까지 진출한 것은 매우 고무적인 일로 앞으로도 수출기업들이 해외시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.