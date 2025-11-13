'혼외자 스캔들' 정우성, 홍콩서 수척해진 얼굴로 디즈니+ 작품 행사 참석

정우성이 13일(현지시간) '월트디즈니 컴퍼니'(이하 디즈니) 홍콩 란터우 섬 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'에 참석하고 있다. 뉴스1

친부·혼외자 논란으로 연예계 활동을 최소화했던 배우 정우성이 홍콩에서 모습을 드러냈다.

정우성은 13일(현지시간) '월트디즈니 컴퍼니'(이하 디즈니) 아태지역(APAC)이 홍콩 란터우 섬의 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스에서 개최한 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'에 참석했다.

해당 행사는 디즈니+에서 공개를 앞두고 있는 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리로, 작품 '메이드 인 코리아'에서 주연을 맡은 정우성을 비롯해 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너들이 참석했다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'는 1970년대를 배경으로 부와 권력에 대한 야망을 가진 백기태(현빈)와 백기태를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건과 마주하며 펼쳐지는 스토리가 담긴 작품이다.

배우 정우성. 한윤종 기자

지난 달 '2025 부일영화상' 이후 1달 여 만에 공식 석상에 모습을 드러낸 정우성은 한층 수척해진 얼굴로 무대에 서서 "에너지와 패기가 넘치는 장건영이 저한테 맞지 않다고 생각했는데, 대본을 보면서 제가 채울 수 있는 게 있는 거 같았다. 그래서 용기 냈다"고 작품 출연 이유를 밝혔다.

이어 그는 이번 작품에 대해 "'메이드 인 코리아'는 근현대사에서 실제 있었던 사건 안에 가상의 인물을 놓고 이야기를 꾸며간다. 보통 근현대사를 다루면 사건에 휘말린 개인과 상황의 관계성에서 오는 이야기를 하는데, '메이드 인 코리아'는 그 역사적 사실에 근거한 가상에 인간의 욕망, 내면, 인간이 그러한 시대에서 어떻게 생존하기 위한 모습 등을 극적으로 그려낸다. 그 점에서 흥미있게 볼 수 있을 것"이라고 설명했다.

더불어 이번 작품을 봐야하는 이유로 "재밌으니까"라고 덧붙이며 미소지어 보였다.

작품은 오는 12월 24일 공개된다

모델 문가비와 정우성 사이에서 낳은 아들. 문가비 인스타그램

한편, 정우성은 지난 해 연인 관계였던 모델 문가비와 사이에서 낳은 아들의 친부로 알려지며 이슈가 됐다. 이후 정우성은 "아버지로서 아들에 대한 책임을 끝까지 다할 것"이라고 입장을 밝힌 바 있다.

이와 더불어 문가비가 아닌 다른 비연예인 여성과 다정하게 찍은 사진이 공개됐고 해당 여성과 오랜 기간 교제한 사실이 알려지면서 대중에 충격을 안겼다. 정우성은 해당 여성과 지난 달 혼인신고를 마치고 법적 부부가 된 상태다.