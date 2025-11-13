한전 3분기 '역대최대' 5조6천억원 영업익…작년보다 66.4%↑(종합)

전기판매 수익 늘고, 영업비용은 감소…누적적자 23조원 해소 여전히 '숙제'

한전 "전력망 확충 재원 위해 요금 현실화 등 지속 재무개선 필요"

한국전력[015760]이 산업용을 중심으로 한 전기요금 인상과 국제 에너지 가격 안정에 따른 비용 감소 덕분에 올해 3분기 5조원대에 달하는 역대 최대 규모 영업이익을 냈다.



그렇지만 러시아·우크라이나 전쟁을 전후로 한 에너지 가격 폭등기에 원가 이하로 전기를 공급해 생긴 누적적자가 여전히 20조원대에 달해 한전은 '전기요금 현실화'를 통해 재무 개선을 지속해야 한다는 입장이다.

사진=연합뉴스

한국전력은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 5조6천519억원으로 작년 동기보다 66.4% 증가했다고 13일 공시했다.



매출은 27조5천724억원으로 작년 동기 대비 5.6% 증가했다. 순이익은 3조7천900억원으로 101.6% 늘었다.



이번 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 5조761억원을 2.0% 상회했다.



한전은 발전용 연료 가격 안정과 그간 이뤄진 요금 조정, 자구 노력 등의 영향 속에서 2023년 3분기를 기점으로 9개 분기 연속 연결 기준 영업이익 흑자를 낼 수 있었다고 자평했다.



3분기 영업이익과 매출은 모두 한전 창사 이래 분기 기준 최대 규모다.

3분기 전력 판매 수익(26조6천861억원)은 5.5% 증가한 반면, 영업비용(24조3천284억원)과 구입 전력비(21조8천69억원)가 각각 8.0%, 9.1% 감소하면서 3분기 분기 영업이익이 1분기 3조7천536억원, 2분기 2조1천359억원 대비 큰 폭으로 확대됐다.



1∼3분기 누적 영업이익도 11조5천414억원으로 작년보다 94.1% 증가했다.



이 기간 누적 매출액은 73조7천465억원으로 5.5% 증가했다. 같은 시기 순이익은 7조3천281억원으로 작년보다 182.9% 늘었다.



이 시기 한전의 전기 판매량(419.9TWh)은 0.4% 증가하는 데 그쳤지만 판매 단가가 작년 동기보다 5.5% 상승해 전기 판매 수익은 4조원 가까이 증가한 것으로 나타났다.



가장 최근 이뤄진 전기요금 인상은 작년 10월로, 당시 산업용을 중심으로 1kWh(킬로와트시)당 8.5원 오른 바 있다.



한전의 수익성이 상당 폭으로 개선됐지만 재무 위기 해소까지는 긴 시간이 걸릴 것으로 전망된다.



한전은 2021∼2023년에만 43조원대의 누적 영업 적자를 냈다. 작년부터 꾸준히 영업이익 흑자를 내 일부 축소됐지만 누적 영업 적자는 여전히 23조1천억원이다.



지난 6월 말 기준 한전의 연결 기준 총부채는 206조2천여억원에 달한다.



한전은 올해 1∼3분기 이자 비용으로만 하루 약 120억원씩, 총 3조2천794억원을 지출했는데 이는 작년 동기(3조4천229억원)와 대체로 유사한 수준이다.



한전은 "AI 확산, 첨단산업 육성 등 미래 핵심 산업에 안정적 전력 공급을 위한 전력망 확충에 소요되는 막대한 투자 재원을 마련하기 위해서 지속적 재무 개선이 필요한 상황"이라며 "요금 현실화와 구입 전력비 절감 등을 통한 재무 건전성을 확보해 에너지 고속도로 및 AI 인프라를 위한 국가 전력망 적기 구축에 차질이 없도록 정부와 긴밀히 협의해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

<연합>