대구시, 재난응급의료 종합훈련대회 ‘전국 1위'

대구시는 11~12일 충남 천안에서 열린 ‘2025년 재난응급의료 종합훈련대회’에서 최우수상인 보건복지부장관상을 받으며 전국 15개 시·도 중 1위를 차지했다고 13일 밝혔다.

이번 대회는 재난거점병원과 보건소, 소방 등 응급의료 유관기관이 함께 참여해 실제 재난 상황을 가정한 훈련을 수행하며 대응 능력을 평가하는 전국 단위 행사다.

대구시 동인청사 전경.

올해는 150여 명이 참여해 협업 체계와 현장 대응 역량을 집중 점검했다. 훈련은 다수 사상자가 발생한 재난을 가정한 도상훈련과 실제 재난현장 응급의료 지원까지 포함한 종합훈련으로 구성됐다.

대구시는 중구보건소 신속대응반 4명, 경북대학교병원 DMAT 4명, 강북소방서 구급대원 2명으로 대표팀을 구성해 실전 같은 상황에서 조기 분류, 환자 이송, 기관 간 협조 능력을 완벽하게 수행했다.

시는 지난 10월 자체 경진대회에서 우수한 평가를 받은 팀을 선발해 이번 전국대회에 출전시킨 만큼, ‘선발→훈련→실전’의 체계적인 준비가 성과로 이어졌다는 평가가 나온다.

김태운 시 보건복지국장은 “이번 대회를 통해 재난응급의료 대응 기관들의 협업체계를 다시 점검하고 현장 대응 능력을 강화하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 신속하고 체계적인 재난응급의료 안전망 구축을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.