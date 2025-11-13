뉴진스, 전원 어도어 복귀…남극 체류로 입장 전달 늦은 멤버 누구?

뉴진스 다니엘. 뉴시스

그룹 뉴진스(NewJeans) 멤버 전원이 기존 소속사인 어도어로 1년만에 복귀를 선언한 가운데, 남극에 체류중인 멤버가 누군지에 대해 관심이 쏠리고 있다.

하이브(HYBE) 산하 레이블인 어도어(ADOR)는 지난 12일 입장문을 통해 "뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다. 두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에, 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다"고 밝혔다.

해린과 혜인의 '일부 복귀'선언에 이어 민지, 하니, 다니엘도 이날 법무법인 한일을 통해 "최근 저희는 신중한 상의를 거쳐, 어도어로 복귀하기로 결정했다"며 추가로 "한 멤버가 현재 남극에 있어 전달이 늦어졌다. 현재 어도어가 회신이 없어 부득이하게 별도로 입장을 알리게 됐다"고 전했다.

'남극 체류' 멤버가 다니엘임을 확신하는 글과 남극 아이스 마라톤 일정표가 함께 게시됐다. X 캡처.

이로써 '완전체' 뉴진스의 복귀로 기대감이 높아진 가운데, 추가 입장에서 밝힌 것처럼 남극 체류중인 멤버가 누구인지에 대한 궁금증도 커졌다.

온라인상에서 다양한 추측이 오가던 와중에 한 해외 팬은 "남극에 체류중인 멤버는 다니엘이다. 눈속에서 마라톤이라니 그녀는 대단하다"고 말하며 '남극 아이스 마라톤'(ANTARCTIC ICE MARATHON) 일정이 적힌 글을 게시했다.

해당 글로 인해 남극 체류 멤버는 다니엘이라는 주장에 약간의 힘이 실리고 있다.

가수 션, 뉴진스 다니엘.(왼쪽부터) 션 인스타그램

'남극 아이스 마라톤'(ANTARCTIC ICE MARATHON)은 지구상에서 가장 춥고 건조한 남극에서 42.195km(26.2miles)를 달리는 마라톤 대회로 본 경기는 오는 12월 13일 개최된다.

한편, 다니엘은 독자활동이 금지되고 복귀 선언 전까지도 광고 촬영 현장이나 가수 션, 배우 박보검과 러닝하는 모습을 선보이며 다른 멤버들에 비해 자주 근황을 드러내온 바 있다.