저축銀 예수금 반년 만에 ↓… 예금금리 인하로 1.5조 감소 [경제 레이더]

제2금융권 업황 회복 찬물 우려

예금자보호한도 상향으로 저축은행으로 몰렸던 예수금이 예금금리 인하로 6개월 만에 감소세로 전환됐다. 저축은행들이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 늪에서 나오기 위해 고군분투하고 있는 상황에서 예수금 감소가 제2금융권 업황 회복에 찬물을 끼얹을 수 있다는 우려가 제기된다.

서울의 한 저축은행 앞. 연합뉴스

13일 예금보험공사가 국민의힘 이헌승 의원실에 제출한 자료에 따르면 10월 말 저축은행 예수금 잔액은 103조5000억원으로 9월 말(105조원)보다 1조5000억원 감소했다.



저축은행 수신 잔액은 올해 4월 98조3940억원에서 금융당국이 예금자보호한도를 5000만원에서 1억원으로 상향한다고 밝힌 5월 98조5310억원으로 늘어난 이후 9월까지 증가했다.



저축은행은 제1금융권 대비 안전성은 취약하지만 높은 예금금리를 바탕으로 고객을 유치한다. 하지만 최근 저축은행들이 금리를 내리면서 수신 잔액도 감소했다. 이날 전국 79개 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 연 2.67%로 9월 초(2.99%)보다 0.2%포인트 넘게 내려갔다.



반면 이 기간 유가증권시장으로 자금이 몰리자 시중은행들이 예수금을 지키기 위해 예금금리를 올리면서 저축은행보다 시중은행 금리가 더 높은 현상이 나타났다. SC제일은행은 ‘e-그린세이브예금’의 최고 금리(1년 만기)를 기존 연 2.85%에서 연 3%로 올렸고, 카카오뱅크도 정기예금의 최고 금리를 연 2.7%에서 연 2.85%로 인상했다.



저축은행들은 지난 3분기 총 1651억원의 당기순이익을 기록하는 등 올해 3개 분기 연속 흑자를 냈다. 하지만 최근 대출금리 하락과 PF 규제로 신규대출 취급이 어려워지며 이자 이익은 지난 2분기와 3분기 1조4000억원을 유지하며 반등하지 못하고 있다.



국내 한 저축은행 관계자는 “정부의 가계 대출 관리 기조와 연말 대출 여력 하락까지 겹치며 부실 채권을 정리한 노력이 무색하게 예수금이 빠져나가고 있다”며 “시중은행들이 금리를 높이고 있는 것도 부담”이라고 토로했다.