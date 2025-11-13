손잡은 오세훈·김윤덕… “서울주택공급 국장급 실무채널 가동”

서울시장·국토장관 회동서 합의



吳 “현장 목소리 가감없이 전달 노력”

金 “서울시 제안 18개, 전향적 검토”

향후 재개발·재건축 중점 논의 예고

그린벨트 해제로 부지확보 가능성도



서울시 “민간주도” 국토 “공공” 이견

규제완화 놓고 줄다리기 지속될 수도

공동주택 공시가 현실화율 69% 동결

이재명정부의 10·15 부동산 대책 등 규제 방향과 강도를 놓고 입장을 달리했던 서울시와 국토교통부가 서울 주택공급 확대를 위한 국장급 실무 협의 채널을 가동하기로 했다. 재개발·재건축 등 정비사업 분야에서 합의점을 찾는 데 초점을 맞출 것으로 보인다. 내년 공동주택 공시가격 현실화율(시세반영률)은 69%로 확정되며 4년 연속 동결됐다.



오세훈 서울시장과 김윤덕 국토부 장관은 13일 서울시청 인근의 한 식당에서 만나 서울 주택공급 확대 등 협력 방안을 모색했다. 이날 만남은 오 시장의 제안으로 성사됐다.

10·15 대책 후 첫 만남 김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽)과 오세훈 서울시장이 13일 서울 중구 달개비에서 오찬회동을 마친 뒤 취재진 질의응답을 위해 이동하고 있다. 뉴시스

오 시장은 “재개발·재건축조합 관계자들과 각 구역의 이해관계인을 자주 찾아뵙고 있는데 (국토부 측에) 현장 목소리를 가감 없이 전달하려고 노력했다”며 오늘의 의미는 앞으로 국장급이 수시로 소통할 수 있는 채널을 만든 것”이라고 밝혔다.



김 장관은 “(서울시에서 제안한 검토 사항이) 18개가 넘는다”며 “안 되는 건 어쩔 수 없지만 가능한 한 전향적으로 검토해 분명한 해답을 내놓겠다”고 화답했다.



오 시장은 “서울시와 국토부뿐 아니라 금융 당국이 함께 논의해야 풀 수 있는 문제도 있다”며 국토부의 역할을 주문하기도 했다. 아울러 소규모 정비사업의 인허가권을 시에서 자치구로 이양하자는 주장에 대해 “모든 자치구가 정비사업을 빨리하고 싶어할 텐데 (시에서 그 이해관계를 조절하지 않으면 동시다발적으로 진행 시) 전세대란이 일어날 가능성이 있다”며 난색을 표했다.



양측은 협의 채널을 통해 정비사업 활성화 방안을 중점 논의할 것으로 보인다. 그린벨트 해제를 통한 부지 확보 등이 논의될 가능성도 있다.



서울시와 국토부는 보유세 외 규제를 총망라한 10·15 규제 발표 이후 대립해 왔지만, 정비사업 활성화 없이는 서울 공급 문제를 해결할 수 없다는 데 공감대를 보였다. 남는 주택 용지가 거의 없는 서울의 경우 노후주택을 다시 짓는 정비사업 말고는 적절한 공급 방안을 찾을 수 없기 때문이다. 다만 서울시는 ‘민간’, 국토부는 ‘공공’ 주도에 초점을 맞추고 있어 협의 채널에서 규제 완화와 관련한 줄다리기가 이어질 수 있다.



10·15 대책으로 서울 전역이 투기과열지구로 지정돼 재건축은 조합설립인가 이후, 재개발은 관리처분계획 인가 이후 조합원 지위 양도가 제한되면서 서울시가 적극 추진했던 강북지역 재개발·재건축사업 추진에 제약이 생겼다.



김 장관과 오 시장이 만난 건 부동산 문제가 서울시와 현 정부 모두에 부담이 되고 있기 때문으로 분석된다. 업계 관계자는 “서울 주요 입지의 경우 이미 문재인정부 때 전 고점을 대부분 돌파했지만 그때만큼 민심이 들끓지 않은 건 사상 최고가를 기록 중인 코스피의 고공행진이 진정 작용을 하는 측면이 있다”며 “만약 내년 지방선거 전에 증시가 식는다면 현 정부나 오 시장의 부담은 상당히 커질 것”이라고 말했다.

오세훈 서울시장이 13일 서울 중구 달개비에서 김윤덕 국토교통부 장관과 오찬에 앞서 환담하고 있다. 서울시 제공

국토부가 10·15 규제 발효 전에 체결된 재건축 추진 아파트의 매매 약정서(가계약)를 인정해 줄지 여부를 검토하며 다소 완화된 입장을 보인 것도 이런 사정이 작용한 것 아니냐는 분석이 나온다.



정부가 공동주택 공시가격 현실화율을 69%로 4년 연속 동결한 것도 그 연장선으로 풀이된다. 부동산 공시가격이 오르면 주택 보유자들의 세 부담이 커져 부동산 민심에 영향을 주게 된다. 당초 문재인정부 때 마련한 부동산 공시가격 현실화 계획대로라면 내년 공시가격 현실화율은 80.9%에 달하게 된다. 하지만 국토부는 이날 중앙부동산가격공시위원회를 열고 내년 공시가격 현실화율에 대한 정부안 69%를 심의·의결했다. 윤석열정부 때처럼 동결한 것이다.



국토부 정재원 부동산평가과장은 “내년은 현행 수준으로 시세반영률을 유지할 필요가 있다고 판단했다”며 “중장기로 연도별 시세반영률을 어떻게 설정할지 정책연구용역 등을 통해 고민해 나갈 것”이라고 말했다.