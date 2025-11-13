‘코스피 빚투’에 10월 가계대출 5조 육박

신용대출 1.6조 감소→9000억 증가 전환

주담대는 감소… “부동산 영향엔 제한적”

금융위 “총량목표 내 관리… 모니터링 강화”

정부의 강력한 부동산 대책에도 10월 가계대출이 전월 대비 5조원 가까이 불어난 것으로 나타났다. 10·15 추가 규제 직전까지 주택거래가 늘어난 데다 코스피 상승세에 ‘빚투(빚내서 투자)’가 급증한 영향이다. 신용대출 등을 포함한 기타대출 증가폭은 4년3개월 만에 최대치를 기록했다.



금융위원회는 13일 정부서울청사에서 가계부채 점검회의를 개최하고 10월 가계대출 동향을 발표했다. 금융위에 따르면 10월 전 금융권 가계대출은 전월 대비 4조8000억원 증가했다. 전월(1조1000억원)보다 증가폭이 4배 이상 확대된 것이다.

사진=남정탁 기자

지난달 가계대출 증가를 이끈 것은 신용대출 등 기타대출이다. 9월에 2조4000억원 줄어들었던 기타대출은 지난달 1조6000억원 늘며 한 달 만에 4조원의 편차를 보였다. 최근 코스피 강세장에 빚투가 늘며 신용대출이 1조6000억원 감소에서 9000억원 증가로 돌아섰다. 기타대출에는 일반신용대출과 신용한도대출(마이너스통장 대출), 상업용부동산 담보대출, 예·적금 담보대출, 주식담보대출 등이 포함된다.



주담대는 3조2000억원 증가해 전월(3조5000원) 대비 증가폭이 축소됐다. 은행권(2조5000억원→2조1000억원)에서는 증가폭이 줄었고, 제2금융권(1조1000억원→1조1000억원)은 전월과 비슷한 수준을 유지했다. 10·15 부동산 대책 시행 뒤 서울 아파트 거래량이 급감한 영향이다.



부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가 공개시스템을 통해 서울 아파트 거래 내역을 분석한 결과 지난달 16일부터 이달 11일까지 27일간 거래량은 2320건으로 직전 27일(9월18일∼10월15일) 1만254건 대비 77.4% 줄었다.



업권별로 보면 은행권 가계대출은 3조5000억원 증가해 전월(1조9000억원)보다 증가폭이 확대됐다. 은행 자체 주담대는 1조4000억원에서 1조1000억원으로, 정책성 대출은 1조원에서 9000억원으로 증가폭이 줄었다. 반면 전월 5000억원 줄었던 기타대출은 1조4000억원 증가로 전환되며 증가세를 보였다. 이는 2021년 7월(3조6000억원) 이후 최대폭 증가다.

제2금융권 가계대출은 1조3000억원 증가 전환했다. 세부적으로 보면 보험사는 3000억원 감소에서 1000억원 증가로, 여신전문금융회사는 1조1000억원 감소에서 2000억원 증가로 전환됐다. 상호금융권은 증가폭(1조원→1조1000억원)이 커지고, 저축은행은 감소폭(5000억원→2000억원)이 줄었다.



금융위는 10월 증가한 가계대출이 부동산 시장에 미치는 영향은 제한적이라고 평가했다. 지난달 늘어난 가계대출이 중도금 대출을 실행한 분양사업장 증가에 따른 일시적 집단대출이라는 점, 주담대의 증가폭이 지속해서 감소하고 있는 점 등을 근거로 제시했다.



신진창 금융위 사무처장은 “전체적으로 금융권 가계대출은 총량목표 범위 내에서 원활히 관리되고 있다”면서도 “통상 11월은 가계대출 증가세가 확대되는 시기인 만큼 향후 가계부채 추이를 면밀하게 모니터링할 필요가 있다”고 당부했다. 11월 월평균 증가액은 8조원으로 다른 달 대비 2조원가량 더 많다는 것이 당국의 설명이다.



한편 금융감독원은 이번 달 내로 제2금융권 현장점검을 마무리하고 위반 차주에 대해서는 대출 회수 등 관련 조치를 연내 실시할 계획이다.