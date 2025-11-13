멈췄던 고리 2호기 다시 돌린다…2033년까지 수명 연장

원안위, 세 차례 심의 끝 허가

2년6개월 만에 재가동 결정

2033년 4월8일로 수명 연장

李 ‘에너지 믹스’ 기조 본격화

이재명정부 에너지 정책의 가늠자로 여겨졌던 부산 기장 고리 원자력발전소 2호기에 재가동 결정이 내려졌다. 정부가 재생에너지 중심의 에너지 정책 추진을 공식화하면서 원전 생태계가 고사하는 것 아니냐는 우려가 나왔지만, 이번 고리 2호기 수명 연장으로 이재명표 ‘합리적 에너지 믹스’ 기조가 본격화했다는 분석이 나온다.



원자력안전위원회(원안위)는 13일 회의를 열고 고리 2호기의 계속운전을 허가했다. 표결을 통해 찬성 5인, 반대 1인으로 원안 의결됐다. 이번 허가에 따라 고리 2호기의 수명은 설계수명 만료일로부터 10년 늘어나 2033년 4월8일까지로 연장됐다.

부산 기장군의 한 마을에서 바라본 고리원전 2호기(오른쪽 두번째)와 영구 정지 8년 만인 지난 6월 해체가 결정된 고리원전 1호기(맨 오른쪽) 모습. 뉴시스

고리 2호기가 재가동 절차를 밟는 것은 2년 반 만이다. 한국수력원자력은 2022년 고리 2호기의 계속운전을 신청했지만 2023년 4월8일 운영 허가 기간이 만료되면서 현재 운전이 정지된 상태다.



고리 2호기는 운전에 필요한 준비 등을 거쳐 수개월 내에 다시 가동될 전망이다. 최원호 원안위원장은 “현장점검을 통해 한수원의 설비 개선이 안전기준에 부합되게 이행되는지 철저히 확인하고 고리 2호기가 안전하게 운전될 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.



원전업계에선 이번 고리 2호기 재가동 승인으로 이재명정부에서 심의할 남은 9개 원전도 계속운전 허가 가능성이 커졌다는 쪽에 무게를 둔다. 고리 2호기는 한수원이 계속운전을 신청한 10개 원전 중 첫 번째 심사 대상이었다. 업계 관계자는 “이재명 대통령이 신규 원전 건설에 대한 부정적 입장을 내비치면서 문재인정부에 이어 ‘제2의 탈원전’ 시대가 오는 것 아닌지 우려했는데, 이번 재가동 승인으로 정부의 합리적 에너지 믹스 방향을 확인한 것 같다”고 말했다. 합리적 에너지 믹스는 재생에너지 비중을 확대하되 안전성을 전제로 기존 원전도 함께 사용하는 기조다.



일각에선 원안위가 독립적인 기관인 만큼 남은 원전도 안전성이 보장될 경우 정부 기조와 무관하게 재가동을 결정해야 한다는 목소리가 나온다. 정범진 경희대 원자력공학과 교수는 통화에서 이번 고리 2호기 재가동 승인에 대해 “계속운전은 이미 입증된 기술로 당연히 됐어야 할 일인데 오히려 너무 늦었다”며 “원안위는 정부 입장이 아니라 안전만 확인해 결정을 내려야 한다”고 말했다. 앞서 원안위는 고리 2호기 관련 9월25일과 10월23일 두 차례 심의를 거쳤지만 결론을 내지 못했고, 그 사이 국회 추천 위원들의 임기가 끝나면서 ‘9인 회의체제’가 6인으로 축소된 상태에서 고리 2호기 재가동을 의결했다.