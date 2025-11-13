부천 시장서 60대 몰던 트럭 돌진… 20명 사상

2명 숨져… 운전자 “급발진” 주장

경찰은 페달 오조작 사고 추정

13일 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 60대 상인 A씨가 몰던 1t 트럭이 인도로 돌진해 20명의 사상자를 냈다.



소방 당국에 따르면 이날 오전 10시55분 신고된 이번 사고로 심정지 상태로 발견된 70대 여성 2명이 숨졌고, 18명이 부상했다. 병원으로 옮겨진 부상자 18명 중 3명은 긴급환자(의식장애), 6명은 응급환자, 나머지 9명은 비응급 환자로 분류됐다.

아수라장 13일 오전 11시쯤 경기 부천시 오정구 제일시장에서 60대 운전자 A씨가 몰던 1t 트럭이 시장으로 돌진해 차량과 시장 구조물이 파손돼 있다. 이 사고로 70대 여성 2명이 숨지고 18명이 부상했다. 부천소방서 제공

“트럭이 인도로 돌진했다”는 신고를 받은 소방 당국은 장비 20여대와 대원 60여명을 투입해 구조에 나섰다. 경찰에 긴급 체포된 A씨는 “브레이크를 밟았는데 작동하지 않았다”고 진술하며 ‘급발진’을 주장한 것으로 전해졌다. 경찰은 앞서 부상자가 21명이라고 밝혔다가 “중복 인원이 있었다”며 정정했다.



박금천 부천소방서 현장지휘단장은 브리핑에서 “(트럭 운전자는) 처음에 28m 후진을 했다가 150m 직진하면서 사고를 냈다”고 설명했다. 박 단장은 “운전자가 음주 상태는 아닌 것으로 파악했다”며 “(돌진 과정에서) 점포를 치면서 나가지는 않고 (시장 내) 길을 가면서 사람들을 치었다”고 덧붙였다.



경찰은 A씨가 ‘페달 오조작’으로 사고를 낸 것으로 추정했다. 당시 시장 내 정차했던 해당 트럭이 급가속하면서 출발하는 장면이 현장 폐쇄회로(CC)TV에서 확인됐다. 다시 말해 브레이크를 밟으려던 것을 가속 페달로 착각해 순간적으로 빨라진 속도를 제어하지 못했다는 설명이다.



김동연 경기도지사는 현장에서 “부상자 응급처치 등 병원 진료에 차질이 없도록 부천시·소방에서 챙기고 추가 인명피해 여부 등 이후 상황을 살펴달라”고 지시했다.