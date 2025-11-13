이서진×김광규, '열정맨' 유노윤호 위한 역대급 수발 스케줄에 탈진 (비서진)

14일 유노윤호, 여섯 번째 'my스타'로 출연

비서진 "몸에 가장 안 좋은 정은 열정"

SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'

'열정의 아이콘' 가수 유노윤호의 넘치는 열정 때문에 '비서진' 이서진과 김광규가 진땀을 뺀다.

오는 14일 방송되는 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'(이하 '비서진')에는 가수 유노윤호가 여섯 번째 'my스타'로 출연한다.

데뷔 22년 차를 맞아 지난 5일 솔로 정규 1집 앨범 'I-KNOW(아이-노우)'로 컴백한 유노윤호는 타이틀곡 'Stretch'(스트레치)로 최근 활발한 활동을 펼치고 있다.

'비서진'은 유노윤호의 신곡 활동 현장에 함께하며 SBS '인기가요' 녹화장에서 '커피 지옥, '챌린지 지옥', '열정 지옥'으로 불리는 역대급 수발 풀세트 스케줄을 함께 한다.

SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'

휘몰아치는 일정에 지친 두 비서진은 "몸에 가장 안 좋은 정은 열정이다"라고 말하며 탈진해 웃음을 안겼다는 후문이다.

예고편을 본 네티즌들은 "극과 극이 만났다", "스케줄이 힘들수록 재밌는 듯"이라며 '열정 만수르' 유노윤호와 '까칠한' 두 비서진의 만남에 기대감을 내비치고 있다.

비서진의 유노윤호 수발기는 14일 오후 11시 10분 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에서 공개된다.