[인사] SK텔레콤 외

SK텔레콤 ◆신임 임원 △MNO CIC 프로덕트·브랜드본부 브랜드담당 김석원 △커뮤니케이션센터 대외지원실장 김우람 △코퍼레이트센터(CFO) 주주가치혁신실장 김태희 △커뮤니케이션센터 정책개발실장 신상민 △MNO CIC 네트워크 센터 네트워크 AT/DT담당 안홍범 △서비스탑 대표 이정민 △커뮤니케이션센터 미디어컴실장 최종복 △CSPO 안전보건실장 최훈원 △SK브로드밴드 코퍼레이트센터 PR실장 김영범 △SK브로드밴드 네트워크센터 네크워크운용담당 박상훈 △SK브로드밴드 AT/DT센터 AT/DT개발담당 신범식
광동제약 ◆사장 △박상영(경영총괄) ◆전무이사 △배기룡(의약연구개발본부장) ◆상무이사 △정대석(인사기획부문장)
