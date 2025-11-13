"김진태 잘하고 있다"…3개월 연속 긍정평가 상승

김진태 강원도지사가 도정 운영을 잘하고 있다는 긍정 평가가 3개월 연속 상승 중인 것으로 나타났다. 전국 17개 시·도지사 중에선 5위로, 정치색이 강한 지역인 영호남을 제외하면 사실상 김 지사에 대한 긍정 평가가 가장 높은 셈이다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 13일 발표한 '2025년 10월 광역단체장 평가'에 따르면 김 지사의 도정 운영 긍정 평가는 48.9%로 지난달보다 0.3%포인트 올랐다. 전국 17개 시·도지사 중 5위에 해당하는 수치다.

김진태 강원도지사가 13일 한라시멘트 강릉 옥계공장에서 일일 체험을 하고 있다. 강원도 제공

이번 평가에서는 특히 김 지사의 긍정 평가가 △8월 46.5% △9월 48.6%에 이어 3개월 연속 상승한 점이 눈에 띈다.

전국 광역단체장 가운데 도정 운영 긍정 평가 1위는 김영록 전남지사(52.4%)가 차지했다. 이어 이철우 경북지사(52.3%), 김관영 전북지사(51.5%) 등이 뒤를 이었다.

지역별 지지 정당 계층을 기준으로 한 정당 지표 상대 지수(소속 정당 지지도 대비 평가 우위 측정)에서 김진태 지사는 전국 4위(115.3점)로 기록됐다. 지난달(전국 6위·111.7점)보다 두 계단 상승한 순위다.

이 지표에선 비교 지수가 100을 상회하면 해당 지역의 정당 지지층보다 지지층이 많고, 100에 미달하면 지지층이 적음을 의미한다는 게 리얼미터의 설명이다.

이밖에 강원지역 주민의 생활 만족도는 전월보다 1.9%포인트 하락한 60.3%로 전국 공동 12위를 기록했다.

리얼미터의 이번 조사는 유무선 전화 임의 번호 걸기(RDD) 자동응답(ARS) 방식으로, 지난 9월28~9월30일과 10월30~11월1일에 걸쳐 전국 18세 이상 유권자 1만3600명(시도별 800명)을 대상으로 실시했다. 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 3.6%다.