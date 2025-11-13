“얼마나 예쁘길래?”… 충북 제천 청풍경길, 첫 관광도로로 지정

2024년 10월 제도 도입 후 처음 지정

청풍호 수변 따라 12.9km 절경 뽐내

충북 제천시의 ‘청풍경길’이 도내 첫 국토교통부 지정 관광도로에 선정됐다.

13일 도에 따르면 국토교통부는 △제천 청풍경길(충북) △제주 구좌 숨비해안로 △경남 함양 지리산 풍경길 △전북 무주 구천동 자연품길 △전남 백리섬 섬길 △강원 별 구름길 등 총 6곳을 관광도로로 지정했다. 관광도로는 도로관리청의 신청을 바탕으로 국토부 평가와 심의를 거쳐 지정된다.

관광도로로 지정된 충북 제천의 청풍경길 중 청풍교의 가을 전경. 충북도 제공

대상은 도로변 자연경관이 뛰어나고 인근 고유한 관광자원이 풍부한 도로다. 지난해 10월 대한민국의 대표 여행지를 체계적으로 육성하기 위해 도입된 관광도로 제도가 시행된 이후 첫 지정이다.

이번에 지정된 청풍경길은 제천시 청풍면 도화리에서 수산면 상천리까지 이어지는 총연장 12.9km에 달한다. 이 길 주변으로는 청풍문화재단지, 옥순봉출렁다리, 청풍호반케이블카 등과 연계된 관광 기반을 갖추고 있다. 또 수려한 호반 풍경과 함께 다양한 관광자원 간의 연계성이 뛰어나 지역경제 활성화와 국내외 관광객 유치에 크게 이바지할 것으로 기대된다.

관광도로로 지정된 청풍경길 위치도. 충북도 제공

이번 지정으로 청풍경길은 경관 개선, 안내체계 구축, 관광 콘텐츠 개발 등 다양한 지원을 받는다. 도는 이를 계기로 도내 관광자원 간 연계성을 강화하고 지속 가능한 관광 생태계를 조성해 나간다는 방침이다.

도 관계자는 “청풍경길의 관광도로 지정은 충북이 자랑하는 자연경관과 지역 역량이 전국적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 관광도로를 중심으로 지역경제와 관광산업 발전에 힘쓰겠다”고 밝혔다.