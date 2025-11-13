K-컬처 열풍에 에이펙 효과까지 덤… 경북 외국인 관광객 20% 급증

경북문화관광공사, 빅데이터 기반 경북 관광 동향 발표

2025년 3분기 경북 찾은 외국인 전년보다 19.2% 증가

아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 성공 개최 등의 영향으로 올해 3분기 경북을 찾은 외국인 관광객이 20% 가까이 늘어난 것으로 나타났다.

지난 8일 경북 경주 도심의 대표 관광지인 황리단길에서 관광객이 걸어가고 있다. 경주시는 최근 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 열린 뒤 국내외 관광객이 몰려 특수를 누리고 있다고 밝혔다.

경북도문화관광공사는 한국관광데이터랩이 제공한 이동통신 위치·신용카드 소비·내비게이션 검색·AI기반 소셜 데이터 등을 분석해 2025년 3분기(7~9월) 경북 관광 동향을 발표했다.

이 결과 올해 3분기 내국인 방문객은 4863만5000여 명으로 지난해 같은 기관과 비슷한 수준을 유지했다.

반면 외국인 방문객은 147만9000여 명으로 1년 전보다 무려 19.2% 증가했다. 이는 지난해 외국인 방문객 증가율 12.6%를 훌쩍 뛰어넘는 수치다.

공사는 최근 K-컬처 확산과 APEC 정상회의로 인한 관심 증가로 경북을 찾는 외국인 방문객이 크게 늘어난 것으로 분석했다.

경북을 방문한 내국인 방문객의 거주지는 대구(37.8%)가 가장 많았고, 경남지역 거주자의 방문 비중도 7.2%를 기록하며 전년보다 1.4%p 상승했다.

또 '드라이브', '당일치기', '축제', '물놀이' 등의 키워드가 다수 확인되면서 주말형 근거리 관광 수요가 늘어난 사실이 확인됐다.

경북문화관광공사 전경. 공사 제공

신용카드 소비 데이터를 분석한 결과 경북의 3분기 관광소비액은 1조5022억원으로 전년 대비 1.1% 증가했다.

유형별로는 '기타 관광쇼핑(기념품, 소품샵 등)'과 '육상운송(대중교통, 주유소 등)' 소비가 증가한 반면, 숙박업은 콘도·호텔 중심으로 감소세를 보여 당일치기 관광객 증가와 저비용 숙소(모텔, 연수원 등) 선호 경향을 반영했다.

내비게이션 검색 상위 관광지에는 '죽도시장'과 '불국사', '국립경주박물관', '영일대해수욕장'이 이름을 올렸다.

특히 K-컬처 및 케이팝 데몬 헌터스의 인기에 힘입어 경주박물관은 국내외관광객들의 필수 코스로 인식되고 있는 사실이 확인됐다.

인공지능(AI) 기반 소셜 데이터 분석 결과 경북 여행 관련 월평균 언급량은 전년 대비 15% 증가했다.

단어별로는 '포항' 이 가장 많이 언급됐고, '링링여행'과 'SNS', '트레킹' 등 자연 속 체험형 힐링여행 키워드도 대폭 늘었다.

김남일 공사 사장은 "데이터 기반 관광 분석을 통해 변화하는 여행 트렌드에 선제적으로 대응하고, 경북만의 체험형 관광과 K-컬처 연계 콘텐츠 개발에도 힘을 쏟겠다"고 말했다.