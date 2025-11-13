경주시, 자동차 부품 산업 고도화 박차, 오토렉스 237억 투자

오토렉스(주), 프리미엄 특장 SUV차량 신공장 건립

경북 경주시가 자동차 부품 산업 고도화 및 지역경제 활성화를 견인할 대규모 신규 투자를 유치했다고 13일 밝혔다.

12일 경주시청 대외협력실에서 열린 투자양해각서 체결식에서 주낙영(왼쪽) 경주시장과 박동찬 오토렉스(주) 대표이사가 협약서를 교환하며 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

경주시는 전날 시청 대외협력실에서 오토렉스㈜와 '현대차 프리미엄 특장 SUV 차량 양산을 위한 신설 투자'와 관련해 투자양해각서를 체결했다.

오토렉스㈜는 2000년에 설립된 현대·기아차(HKMC) 협력사로, 특장차 개발 및 장착을 전문으로 하는 영남권 유일의 특장차 제조기업이다.

2021년 외동읍 문산리에 제4공장을 설립한 데 이어, 이번에는 구어2일반산업단지 내 2만 6400㎡(8000평) 부지에 총 237억원을 투자해 현대차 팰리세이드(LX3) 리무진 등 프리미엄 특장 SUV 차량 양산을 위한 신공장을 건립하고, 70여 명의 신규 고용을 창출할 계획이다.

경주시는 지방투자촉진 보조금 등 국비 요건을 충족하기 어려운 지역기업을 지원하기 위해 지난 7월 '경주시 기업 및 투자유치 촉진 조례'를 개정해 지방 중소기업에도 각종 보조금 지원이 가능하도록 제도적 기반을 마련했다.

오토렉스㈜의 신규 공장 설립 역시 해당 조례를 근거로 보조금 지원과 인허가 등 행정적 지원을 추진할 예정이다.

주낙영 경주시장은 "APEC 정상회의의 성공을 발판으로 경주의 주력산업인 자동차 부품 분야에서 새로운 투자 협약을 체결했다. 앞으로도 상생 발전을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.